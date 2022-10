Comme plusieurs pays dans le monde, l’Angleterre fait face actuellement à une crise de main d’œuvre aiguë, causée principalement par le Brexit. En effet, cette pénurie du personnel a touché plusieurs secteurs qui sont paralysés à cause de cette pénurie.

Plusieurs structure et organisme dans ce pays ont déjà sonné l’alarme. Et commence à exercer la pression sur son gouvernement, pour faire appel à l’immigration et renforcer leurs effectifs. Selon les derniers chiffres du REC, qui datent du mois de septembre dernier, l’Angleterre dispose de plus de 1.9 million de postes de travail vacants, relève Al Jazeera.

Par ailleurs, ces chiffres révèlent que cette pénurie de main d’œuvre est causée par trois facteurs. À savoir : le vieillissement de la population. Le nombre d’étudiants étrangers qui ont renoncé à leurs emplois à temps partiel, mais aussi à cause du Brexit.

Pénurie de la main d’œuvre en Angleterre : vers la révision des conditions de l’immigration

En effet, en Angleterre, plusieurs secteurs sont touchés par cette crise du personnel. À commencer par celui des soins aux personnes âgées, qui enregistre un déficit de près de 55 000 emplois. Le secteur de la restauration connait également, comme dans de nombreux pays dans le monde, cette pénurie avec notamment 30 000 postes de travail vacants.

En ce qui concerne le transport des hydrocarbures, ce secteur a besoin de 100 000 chauffeurs. Ce déficit a poussé les entreprises de ce secteur a proposé des sommes colossales. Et ce, pour recruter des personnes intéressées par ce domaine.

Par ailleurs, pour palier ce besoin en main d’œuvre, l’Angleterre n’a autre choix que de faire appel à l’immigration, comme le suggèrent les grandes entreprises de ce secteur. Pour rappel, le système d’immigration du Royaume-Uni oblige les candidats à répondre à un système de points strict. Et à satisfaire à des exigences de haut niveau.

Dans ce même sillage, l’Angleterre est actuellement en phase d’études. Et ce, pour revoir l’ensemble des lois permettant de faciliter l’octroi des visas aux travailleurs étrangers hautement qualifiés, dont des Algériens, en fonction des besoins des entreprises britanniques.