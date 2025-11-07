Angleterre : un Algérien impliqué dans un accident mortel… « libéré par erreur » ?

Un accident mortel survenu jeudi après-midi à Newry continue de susciter une vive émotion dans la région. La collision, survenue vers 14 h 30 sur Circular Road, a impliqué un véhicule banalisé du Service de la police d’Irlande du Nord (PSNI). Elle a coûté la vie à Ellen Smyth, une femme de 81 ans.

Selon les autorités, les policiers se rendaient sur un autre incident lorsqu’ils se sont retrouvés impliqués dans le choc fatal. L’annonce du décès de la victime a profondément bouleversé les habitants, tandis que les premières réactions ont rapidement mis en lumière les nombreuses zones d’ombre entourant l’accident.

Peu après la collision, un homme de 28 ans a été arrêté pour conduite dangereuse ayant causé la mort. Mais contre toute attente, il a ensuite été libéré, une décision que plusieurs sources locales qualifient déjà “d’erreur”, alimentant les critiques et l’incompréhension.

Cette libération soudaine a provoqué un profond malaise dans la communauté, d’autant plus que les circonstances précises du drame n’ont pas encore été clarifiées publiquement. Pour de nombreux habitants, cette gestion soulève des interrogations sur la transparence de la procédure.

Une intervention policière qui soulève encore plus de questions

Le fait qu’un véhicule banalisé du PSNI soit directement impliqué dans la collision rend l’affaire particulièrement sensible. Comme le veut la procédure, une enquête interne a été ouverte, mais elle avance pour l’instant dans une grande discrétion.

Cette situation, couplée à la libération controversée du suspect, contribue à renforcer les doutes quant à la manière dont le dossier est traité. La mort d’Ellen Smyth a provoqué une onde de choc à Newry. Proches, voisins et habitants se disent profondément affectés par la disparition de cette femme de 81 ans, décrite comme très appréciée.

La famille, dévastée, attend des réponses claires. La libération du suspect, avant même que les circonstances exactes n’aient été établies publiquement, est perçue comme une incompréhensible précipitation.

Appel à témoins : la police tente de reconstituer les faits

Le PSNI a lancé un appel à témoins, notamment aux conducteurs qui auraient pu enregistrer la scène grâce à une dashcam. Les enquêteurs affirment vouloir reconstituer le déroulement précis de l’accident afin d’éclaircir tous les éléments du drame.

Pour l’heure, aucune explication officielle n’a été donnée concernant la libération du suspect, qualifiée par plusieurs sources d’“erreur”. La mort d’Ellen Smyth demeure au centre d’une enquête complexe, aggravée par des décisions controversées et des zones d’ombre persistantes.

Alors que la communauté réclame justice et transparence, la question principale reste entière : comment le suspect interpellé a-t-il pu être libéré aussi rapidement, et pourquoi parle-t-on aujourd’hui d’une erreur ? L’affaire continue de susciter débats et attentes, en attendant que la police fournisse des explications plus détaillées.