Angleterre : l’entraineur de West Ham élogieux envers Benrahma

Grand artisan de la victoire de son équipe décrochée face à Brentford, synonyme de la qualification pour le quatrième tour de la FA Cup. L’entraineur de West Ham, David Moyes, n’a pas tari d’éloges sur l’international algérien.

West Ham a affronté hier soir Brentford en FA Cup en déplacement. Ayant débuté le match à partir du banc des remplaçants, Said Benrahma a fait son apparition sur le terrain en deuxième mi-temps. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait une entrée réussie.

En effet, dix minutes seulement après son incorporation à la 69’, il a réussi à inscrire l’unique de but de la victoire, synonyme de la qualification pour le quatrième tour de la compétition. L’international algérien s’est montré une nouvelle fois décisif, augmentant ainsi son compteur but à 6.

And it stayed 𝐡𝐢𝐭 🚀 Saïd Benrahma with a scorcher against his former club 🫢#EmiratesFACup pic.twitter.com/d8oTVQmdnO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2023

Moyes n’a pas tari d’éloges sur Benrahma

L’entraineur de West Ham, David Moyes, n’a pas tari d’éloges sur Said Benrahma. Il se dit amplement satisfait de sa performance dans les vingt minutes qu’il a joué.

« Je pense que Said (Benrahma) a fait cela dans différents matchs et il est sorti du banc et a eu un impact. Il devait débuter le match parmi le onze de départ, mais nous avons changé notre système de jeu. Le plus important, c’est qu’il s’est montré décisif après son incorporation ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Je pense aussi que je peux jouer Said à plusieurs postes. Il a inscrit un but formidable et a failli en marquer un autre. Il a été un peu malchanceux avec un autre, je pense qu’il était hors-jeu quand il est passé ».

Cela dit, il semble que l’attaquant ailier des Verts commence à retrouver son meilleur niveau mais surtout la confiance de son entraineur. En espérant qu’il reste sur sa courbe ascendante en vue du prochain stage de la sélection nationale en mois de mars.