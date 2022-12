Angleterre : l’entraineur de Liverpool admiratif du but de Mahrez

Le bal du football anglais a été rouvert avec la confrontation des deux mastodontes de la Premier League pour le compte du 4e tour de la coupe de la ligue anglaise. Ainsi, jeudi dernier, le club mancunien de Manchester City a rencontré son récent rival, le club de Liverpool.

Une première grande confrontation en Angleterre après le retour de la pause que les championnats européens ont connu suite à la Coupe du monde 2022.

Cet avant-goût du championnat le plus suivi au monde s’est soldé sur la victoire des coéquipiers de l’international algérien et capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez sur le score de 3-2. Lors de ce match, Mahrez a inscrit un magnifique but à la 47e minute.

En effet, revenant sur la défaite de ses hommes face aux Cityzens, l’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp a commenté le but de Riyad Mahrez. « C’est un but de classe mondiale que Mahrez a inscrit contre nous. » dit-il lors de la conférence de presse.

Ainsi, le chef du bord technique des Reds de Liverpool a encensé la réaction du Fennec qui porte désormais son nom de par le contrôle exceptionnel dont lui seul a le secret.

La suite de la seconde partie de saison pour Manchester City et Mahrez

Réussissant à décrocher leur billet pour les 1/4 de finale de la coupe de la ligue anglaise, Carabao Cup, les Cityzens devront faire cap sur la suite de la saison après le retour des joueurs qui ont pris part à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pour le prochain rendez-vous des hommes du technicien catalan, Pep Guardiola, un déplacement sera prévu sur la pelouse du club de Leeds United pour le compte de la 17e journée du championnat anglais, Premier League. Ce match se jouera le 28 décembre prochain à 21h.

La Premier League reprendra pleinement ses droits avec l’enchaînement des matchs lors de la fameuse période du « boxing day ».

En effet, les coéquipiers de Riyad Mahrez n’auront pas de temps pour se reposer et devront se focaliser sur la rencontre suivante qui sera face à l’autre club de la ville de Liverpool, Everton FC. Ce match se jouera le 31 décembre à 16h sur la pelouse du stade de l’Etihad.

Le premier match de l’année 2023 pour les Cityzens sera face à l’équipe londonienne de Chelsea. Un match qui comptera pour la 19e journée de la Premier League. Ce match se jouera le 05 janvier 2023 à 21h sur la pelouse du stade de Stamford Bridge.

Les deux équipes, Manchester City et Chelsea, vont se rencontrer, à nouveau, après seulement 3 jours de ce dernier rendez-vous. Ainsi, pour le compte du 3e tour de la coupe d’Angleterre, Riyad Mahrez et ses coéquipiers accueilleront le club de Chelsea. Un match qui sera prévu le 08 janvier 2023 à 17:30.