Angleterre: le retour tant attendu de Guedioura

L’international algérien Adlène Guedioura, laissé libre par le club qatari, Al-Gharafa SC, est enfin le sujet d’un transfert après une attente depuis le mois de juillet, c’est officiel, il rejoint Sheffield United FC, club de deuxième division anglaise.

Une arrivée teasé il y’a quelques jours par le sélectionneur de Sheffield United, Slaviša Jokanović, qui a confirmé la venue d’un joueur algérien, un champion d’Afrique, c’est donc Guedioura qui est de retour en Angleterre, ayant déjà travaillé ensemble à Watford et Al-Gharafa , l’entraîneur connaît très bien les compétences de Guedioura et ce qu’il peut apporter sur le terrain, tenant compte de son expérience.

C’est le comeback de l’un des piliers indispensables dans le poste de milieu de terrain défensif des Verts en deuxième division avec un contrat d’un an, ce retour est l’objet de beaucoup de critiques, les spécialistes ne sont pas d’accord avec le choix de l’entraîneur serbe, s’appuyant sur son âge (35ans), estiment qu’il n’est pas en mesure de compéter notamment venant d’un championnat avec faible intensité.

Retour de Guedioura sur le terrain avec les Verts

Pour rappel, le combattant du désert compte à son actif 62 sélections et une expérience dans quatre pays différents, il n’a pas figuré pourtant dans la liste de Djamel Belmadi lors des deux dernières rencontres éliminatoires de la Coupe du monde, son transfert et son engagement avec les Blades pourrait le remettre sur la liste.

Le champion d’Afrique surnommé « Debaba » a fait ses preuves aux clubs dans le passé et à l’équipe nationale également, et ce aussi bien sur le terrain que dans les coulisses, il apporte de la positivité et une bonne énergie au groupe.

« Je suis très content, j’ai hâte de jouer avec l’équipe, c’est un retour particulier pour moi en Angleterre, je voudrais par la même occasion remercier le manager et le club pour cette opportunité qui me permettra de montrer ce que je peux apporter. » a-t-il déclaré à l’équipe média du club.