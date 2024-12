Angleterre : des joueurs musulmans refusent de porter le brassard LGBT

L’Angleterre a décidé de consacrer un week-end dédié à la cause LGBT. Cela a suscité une grande polémique, à cause notamment des joueurs musulmans qui évoluent en Premier League.

Comme dans de différents championnats en Europe, l’Angleterre a décidé de consacrer un week-end dédié à la cause LGBT. Une compagne soutenue par l’association caritative Stonewall, dans laquelle les capitaines d’équipe portent des brassards et des lacets arc-en-ciel pour signaler leur soutien à l’inclusion LGBT+ et à la lutte contre l’homophobie.

« La FA et le réseau de la County FA sont ravis de faire partie de la campagne Rainbow Laces 2024, qui se déroulera du samedi 16 novembre au mercredi 4 décembre 2024. Le principal moyen de montrer son soutien à l’inclusion LGBTQ+ dans le sport, depuis le lancement de Rainbow Laces en 2013, plus d’un million d’entre vous ont enfilé leurs chaussures pour soutenir l’inclusion LGBTQ+ dans le sport, le fitness et l’activité physique. Mais ce match incontournable n’est pas encore terminé. De grandes parties de la communauté LGBTQ+ ne peuvent toujours pas être elles-mêmes lorsqu’elles assistent ou participent à des événements sportifs », a expliqué la fédération anglaise de football dans un communiqué officiel.

Mais comme ce fut le cas dans d’autres championnats, notamment en France, l’initiative a suscité une vive polémique en Angleterre.

Morcy et Mazraoui refusent de soutenir la communauté LGBT

Comme c’est le cas pour l’international égyptien Sam Sayed Morcy. Né en Angleterre et de confession musulmane, il a refusé de porter le brassard arc-en-ciel de l’équipe Ipswich. D’ailleurs, il était le seul des 20 capitaines de club en Premier League ce week-end à ne pas porter le brassard controversé.

La Fédération anglaise de football a estimé que la décision du milieu de terrain des Pharaons était uniquement une affaire entre le joueur et son club. Et ce dernier a déclaré dans un communiqué qu’il soutiendrait toujours les initiatives LGBT, mais qu’il acceptait également la décision de son joueur.

L’international marocain de Manchester United Noussair Mazraoui a refusé de porter une veste en arc-en-ciel. Le club mancunien a fini par abandonner son projet. En effet, il a décidé qu’aucun joueur ne porterait le survêtement, afin que Mazraoui ne soit pas montré du doigt publiquement.

Il faut dire que nombreux sont ceux qui ont accusé les autorités anglaises d’hypocrisie et d’incohérence. Et pour cause, les règles de la FIFA et de la FA interdisent « tout slogan, déclaration ou image politique, religieuse ou personnelle » sur l’équipement des joueurs, y compris sur les brassards.