Anglais au primaire : livres et enseignants, tout ce qu’il faut savoir

Demain, jeudi 8 septembre débutera le processus de formation des professeurs d’anglais du primaire, en prévision de la rentrée scolaire 2022/2023, qui se fera le 21 septembre 2022, au niveau national.

Fathi Abid, directeur de l’éducation de l’Etat de Tissemsilt, a déclaré lors d’une intervention sur les ondes de la radio nationale qu’un programme spécial a été élaboré, qui comprend des cours de formation intensifs en langue anglaise, encadrés par des inspecteurs, basés sur l’absorption du curriculum et le contrôle du processus éducatif.

Selon l’inspectrice de l’enseignement moyen de la wilaya de Tamanrasset, Mamouni Fatiha, les professeurs d’anglais du primaire bénéficieront chaque semaine, après la rentrée, d’une formation basée sur les 7 standards suivants : enseignement de la langue anglaise, gestion de la classe, organisation scolaire, programmes, évaluation, législation scolaire et planification.

Il important de souligner que l’enseignement de l’anglais dans la phase primaire pour l’année scolaire 2022/2023 sera pour la troisième année seulement.

Impression et distribution du manuel d’anglais de la 3ème année primaire

Pour ce qui est du livre d’anglais, c’est aujourd’hui, mercredi 7 septembre 2022 que le processus d’impression et de distribution de la première édition du manuel scolaire d’anglais pour la troisième année de l’école primaire a été achevé. Et c’est sur la page Facebook, de la radio Nationale qu’une vidéo du début de l’impression de la première édition du livre en langue anglaise et du lancement des premières expéditions pour distribuer le livre au niveau de toutes les wilayas, a été publiée.