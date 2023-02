Anglais au primaire – Bac filière artistique : précisions de Belabed

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a indiqué que le secteur est en phase finale de préparations en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2023/2024.

Abdelhakim Belabed a ajouté lors de sa supervision d’une réunion préparatoire pour la prochaine rentrée scolaire, que des visites ont été effectuées au niveau de l’État, où une accélération du rythme de construction des installations a été enregistrée. Il existe également un vaste programme sectoriel où les walis font de grands efforts pour superviser l’achèvement des installations scolaires en prévision de la prochaine rentrée scolaire dans des conditions confortables, qui est le dernier processus pour organiser la rentrée scolaire.

Qu’en est-il de l’anglais au primaire lors de l’année scolaire à venir ?

Le Ministre de l’Education nationale a également ajouté que la prochaine rentrée scolaire verra l’intégration de la langue anglaise en quatrième année du primaire. Selon la décision du président de la République après son intégration à la troisième année, du cycle primaire au début de l’année scolaire en cours. Soulignant que le secteur est entièrement préparé et que les programmes sont prêts.

En outre, le premier responsable du secteur de l’éducation en Algérie, a indiqué que lors de la prochaine rentrée scolaire, la troisième année de l’enseignement secondaire sera installée pour la division des arts, en application des instructions du Chef de l’Etat après l’approbation de la division des arts. Soulignant que les résultats de la division sont excellents cette année.

Dans le même contexte, le ministre de l’Éducation Belabed a révélé que le premier examen pour le baccalauréat aura lieu l’année prochaine pour le lycée des arts. Soulignant qu’une réunion a eu lieu avec des collègues du gouvernement, pour étudier les procédures et étapes à moyen et long terme pour faire évoluer cette spécialisation. Parce que c’est une politique de la patrie et une volonté prometteuse de remettre les arts à la place qui leur convient. Ce qui profitera à la vie artistique et économique et favorisera la dimension sociale, culturelle, artistique et civilisationnelle de notre pays.