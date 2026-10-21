Angem Market : ce que l’on sait de la future plateforme de vente des micro-entrepreneurs

L’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) prépare le lancement d’Angem Market avant la fin de 2026. Cette plateforme permettra à ses bénéficiaires de vendre directement leurs produits aux consommateurs. L’outil, encore en préparation, doit offrir un débouché permanent aux artisans et petits producteurs.

Angem Market : une plateforme de vente en ligne annoncée pour fin 2026

La directrice générale de l’Angem, Souad Bendjemil, a annoncé lundi 19 octobre le prochain lancement d’Angem Market. Elle s’exprimait sur la Chaîne 3 de la Radio algérienne. Le lancement officiel de cette plateforme de commerce électronique est envisagé d’ici à la fin de l’année 2026.

La plateforme se trouve encore en cours d’enrichissement. Elle doit permettre aux bénéficiaires du microcrédit de vendre leurs produits directement aux consommateurs. Artisans, producteurs et porteurs de microprojets pourront ainsi toucher un public bien plus large que leur clientèle locale.

L’outil prolongera aussi les ventes réalisées lors des salons locaux et nationaux. Ces événements offrent aujourd’hui une visibilité ponctuelle aux micro-entrepreneurs. Angem Market leur proposera un canal de vente disponible toute l’année.

Commerce électronique en Algérie : un projet préparé par l’Angem depuis 2025

L’idée d’une plateforme dédiée ne date pas d’hier. En mars 2025, la directrice générale annonçait déjà le développement d’un outil numérique consacré au e-commerce. Elle voulait faire connaître toute l’année les produits des bénéficiaires du microcrédit.

L’agence ambitionne ainsi d’encourager la production locale et de la promouvoir au-delà des frontières. Elle veut aussi transmettre les métiers artisanaux aux jeunes, en y intégrant le commerce en ligne et un conditionnement plus professionnel. Ses cadres suivent des formations au commerce électronique liées à la Banque mondiale, et à l’entrepreneuriat avec l’Organisation internationale du travail.

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Produits algériens à l’export : les ambitions de l’Angem à l’international

L’Angem a participé cette année, pour la quatrième fois, au salon de Milan. Elle a aussi pris part à des manifestations en Mauritanie et dans d’autres pays africains. En Allemagne, quinze exposants ont écoulé la totalité de leurs produits.

Ces expériences ont permis de mesurer l’intérêt suscité par les produits algériens à l’étranger. Pour concrétiser ces débouchés, l’agence veut améliorer la qualité, le design, la normalisation et les capacités de production. Angem Market doit prolonger cette dynamique, cette fois sur le marché national.

Angem Market : qui pourra vendre ses produits sur la plateforme ?

La plateforme s’adressera aux bénéficiaires des financements de l’Angem : artisans, producteurs et porteurs de microprojets. L’agriculture, les services et l’artisanat concentrent aujourd’hui l’essentiel des projets financés. Les vêtements traditionnels revisités, les savons artisanaux et les confitures figurent parmi les produits les plus appréciés. Les huiles et les gâteaux traditionnels séduisent aussi les acheteurs, notamment lors des salons à l’étranger.

L’agence n’a pas encore détaillé les conditions d’inscription des vendeurs, les éventuelles commissions ni le contrôle de la qualité. Ces modalités devraient être précisées lors du lancement officiel. La date exacte de mise en ligne n’a pas non plus été annoncée.

L’Angem oriente déjà certains porteurs de projets vers les chambres de l’artisanat ou les structures agricoles. Ces organismes peuvent leur délivrer une qualification attestant de leur savoir-faire. Les futurs vendeurs ont intérêt à se renseigner auprès de l’antenne Angem de leur wilaya, afin d’éviter toute confusion.

Paiement et livraison : le rôle d’Algérie Poste

L’Angem et Algérie Poste ont signé un accord-cadre le 17 mars 2026. Il ouvre aux bénéficiaires du microcrédit l’accès aux services postaux, notamment l’ouverture d’un compte courant postal. Il simplifie aussi les transferts et la réception de fonds, ainsi que l’usage des moyens de paiement électroniques.

Cet accord doit favoriser l’intégration des micro-entrepreneurs dans le circuit économique formel, y compris dans les zones éloignées. Le lien avec Angem Market reste toutefois à préciser. L’agence devrait détailler les modes de paiement et de livraison au moment du lancement.

Les vendeurs devront aussi respecter le cadre légal du commerce électronique. La loi de 2018 impose une inscription au registre du commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers. Chaque offre doit indiquer le numéro de registre ou de carte d’artisan, le NIF et le prix TTC.

Le PLF 2027 prévoit par ailleurs de nouvelles obligations pour les opérateurs de plateformes de vente en ligne. Ils devront déclarer chaque année au fisc les transactions réalisées par leurs vendeurs. À défaut, ils s’exposeraient à une amende d’un million de dinars, si le texte est adopté.

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Microcrédit Angem : 22 000 projets financés et des aides jusqu’à 1 million de DA

L’Angem a financé 22 000 projets en 2025, qui ont permis de créer environ 23 000 emplois. L’agence vise en particulier les femmes, les jeunes et les populations rurales. En 2024, elle comptait 17 000 projets financés et 24 000 personnes formées dans plusieurs domaines.

2024 : 17 000 projets financés et 24 000 personnes formées.

17 000 projets financés et 24 000 personnes formées. 2025 : 22 000 projets financés et environ 23 000 emplois créés.

22 000 projets financés et environ 23 000 emplois créés. Angem Market : lancement envisagé d’ici fin 2026.

L’Angem propose deux formules de financement. L’achat de matières premières est financé à hauteur de 100 000 DA, et jusqu’à 250 000 DA dans les wilayas du Sud. La création d’activité peut atteindre 1 million de DA, pour acquérir des équipements, des machines et des outils professionnels.

Le dispositif est ouvert à tout Algérien majeur, sans limite d’âge, à condition de maîtriser le métier visé. L’accompagnement reste entièrement gratuit, et l’agence assure le suivi des projets après leur financement. Elle prépare aussi un dispositif de rééchelonnement des crédits, en cours de finalisation.

Les candidats peuvent compléter leur projet par une formation, comme le programme San3a 2. L’agence a aussi ouvert des bureaux dans plusieurs universités, pour faciliter l’accès des étudiants à l’entrepreneuriat. Ces dispositifs complètent les autres mesures prévues pour le pouvoir d’achat en 2027.

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