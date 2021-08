Anesthésie locale et vaccins Covid-19 : les explications d’un dentiste

Depuis plusieurs semaines, les théories autour des vaccins contre le coronavirus n’arrêtent pas d’affluer, notamment sur les réseaux sociaux. Parmi elles, de supposés dangers après l’administration d’une anesthésie locale sur un patient vacciné contre le Covid-19.

Face aux multiples avertissements diffusés sur les réseaux sociaux, concernant cette question, un spécialiste algérien tente d’apporter des précisions médicales et scientifiques afin de rassurer la population et de dénicher le vrai du faux.

Intervenant ce dimanche sur les ondes de la Radio locale de Sétif, le Dr Mourad Bourbi, dentiste et spécialiste en maladies et chirurgie buccales affirme que « les avertissements diffusés sur les réseaux sociaux sur le danger de l’anesthésie locale administrée aux patients vaccinés contre le coronavirus sont infondés et basés sur de fausses informations ».

À ce propos, il a tenu à rassurer que « l’anesthésie locale ne complique en aucun cas l’état des personnes atteintes de coronavirus », soulignant les tous les effets de ce genre de pratique médicale « disparaissent après quatre 4 heures de son injection ».

« Il n’existe aucune relation entre le coronavirus et l’anesthésie locale »

Afin d’étayer encore plus ses propos, en réitérant « qu’il n’existe aucune relation entre le coronavirus et l’anesthésie locale que les dentistes pratiquent sur les patients », le Docteur précise que « les notices des vaccins et les recherches que nous avons menées le prouvent et le confirment. Par conséquent, les cas urgents en dentisterie peuvent être traités sans danger aucun ».

Dans le même sillage, l’invité de la Radio a tenu à appeler les citoyens « à ne pas se laisser entraîner par les informations inexactes et non confirmées scientifiquement », notamment à propos des vaccins contre le coronavirus.

Par ailleurs, l’intervenant a souligné que les dentistes se contentent actuellement de prendre en charge que les cas jugés graves notamment les douleurs dentaires sévères, dents gonflées et autres incidents imprévus.

Dans ce sens, il a appelé les patients d’éviter de se rendre aux cabinets dentaires en cette période caractérisée par la forte hausse des cas de contaminations au coronavirus. Concernant la situation épidémiologique, il a appelé l’ensemble des citoyens « à se faire vacciner, à porter le masque de protection, à respecter la distanciation sociale et à se laver les mains ».