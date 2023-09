Anes Tina déplore la décadence des réseaux sociaux et la détérioration des valeurs sociales (vidéo)

Après sa récente vidéo publiée sur son compte Instagram, dans laquelle il a abordé le sujet de l’homosexualité en Algérie, le YouTubeur et créateur de contenu algérien, Anes Tina, enchaîne et publie une autre vidéo, dénonçant la décadence des valeurs et la propagation massive du contenu abject sur les réseaux sociaux.

En effet, s’inscrivant dans un style qui lui est désormais propre et qui porte sa marque de fabrique, Anes Tina n’est pas allé avec le dos de la cuillère en fustigeant « le contenu décadent » qui a, semble-t-il, la part du lion sur la toile algérienne.

« Où va-t-on ? Les réseaux sociaux sont devenus ignobles. Indécent, on a besoin d’un kit-main pour entendre leur bruit dévalorisant », dit le YouTubeur. Réthoriques et lyriques, les paroles d’Anes Tina font le constat d’une vérité « déplorable » sur l’espace virtuel.

Faisant défiler les exemples des multiples épisodes qui ont caractérisé la toile ces derniers temps, le YouTube à plus de 3 millions d’abonnés a pointé du doigt « la sauf du public à suivre les scandales et les récits infâmes des pseudos créateurs de contenu à la recherche du bad buzz ». « J’ai craint d’élever le niveau, personne ne va me comprendre, eux qui consomment les histoires d’un bas monde », ajoute-t-il.

Anes Tina appelle les autorités algériennes à créer une autorité de régulation des réseaux sociaux

Faisant déferler sa rage sur ce qui se partage sur la toile, Anes Tina, de son vrai nom Anes Bouzeghoub, a sollicité les autorités algériennes « pour la création d’une autorité de régulation des réseaux sociaux afin de préserver les valeurs du tissu social algérien et déclencher une révolution morale avant qu’il ne soit trop tard », explique-t-il dans sa vidéo.

Au lendemain de la publication de sa vidéo, un nombre très important de vues a été enregistré. Selon le YouTubeur, sa vidéo a atteint la barre symbolique des deux millions de vues sur TikTok, l’un des principaux réseaux sociaux pointés du doigt et « vecteur du contenu décadent », selon plusieurs observateurs.

Or, la vidéo d’Anes Tina sur Tiktok a été supprimé. Une nouvelle que le YouTubeur commente, « Ils n’ont pas apprécié ce que j’ai dit. J’aurais peut-être dû folâtrer pour qu’ils laissent circuler ma vidéo », dit-il.