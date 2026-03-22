ANEM : ce qui attend les inscrits à l’allocation chômage dans les prochains jours

L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) accélère le traitement des demandes d’allocation chômage en Algérie. Après des mois marqués par un afflux continu de dossiers, l’organisme public amorce désormais une phase concrète, la convocation des postulants pour vérifier leur éligibilité.

Derrière cette étape administrative, un enjeu de taille se dessine, celui de trier, valider et régulariser des milliers de situations dans un dispositif devenu central dans la politique sociale du pays.

Selon les déclarations du directeur général de l’ANEM, Abdelkader Djaber, à l’APS, l’agence a déjà enregistré 140 000 demandes via la plateforme numérique « Minha ». Ces dossiers entrent aujourd’hui dans une nouvelle phase, celle de la programmation des rendez-vous administratifs, destinée à confirmer les conditions d’accès à cette allocation fixée à 18 000 dinars.

Allocation chômage : une plateforme numérique au cœur du suivi des dossiers

La plateforme « Minha » s’impose comme l’outil principal de gestion du dispositif. Elle permet aux demandeurs de suivre l’évolution de leur dossier en temps réel, mais aussi d’accéder à des informations précises en cas de blocage.

Concrètement, les utilisateurs peuvent :

Consulter l’état d’avancement de leur demande

Identifier les motifs de rejet ou de suspension

Corriger leur situation en se conformant aux procédures exigées

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Le directeur de l’ANEM souligne que ce système vise à « leur permettre ainsi de se conformer aux procédures requises ». Il contribue également à fluidifier le traitement administratif en réduisant les délais.

Pour absorber le volume des demandes, l’agence s’appuie sur un maillage territorial conséquent :

58 agences de wilaya

278 annexes locales mobilisées

Ce réseau assure la prise en charge des dossiers et l’organisation des rendez-vous nécessaires à la validation des droits.

Allocation chômage en Algérie : des délais raccourcis et des dossiers réactivés rapidement

L’introduction du numérique a permis de raccourcir les délais de traitement, notamment pour les dossiers suspendus. L’ANEM précise qu’un dossier peut désormais être réactivé « le jour même ou dans un délai de 3 à 4 jours maximum », à condition que le bénéficiaire ait régularisé sa situation.

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Depuis le lancement du dispositif en mars 2022, les chiffres traduisent l’ampleur du mécanisme :

Plus de 1,4 million de dossiers réactivés après suspension

Plus de 800 000 réclamations ou recours traités

Près de 90 000 situations d’indus régularisées à l’amiable

L’agence indique également que le contrôle des bénéficiaires repose sur un système automatisé, connecté à plus de 600 bases de données à l’échelle nationale et locale. Cette interconnexion vise à détecter les cas de non-éligibilité et à sécuriser le dispositif.

Allocation chômage : un accompagnement renforcé vers l’emploi

Au-delà de l’aide financière, l’ANEM poursuit ses actions d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Des programmes spécifiques sont déployés pour améliorer leur insertion professionnelle.

En 2025, l’agence a organisé :

48 000 ateliers de formation

Au profit de 350 000 demandeurs d’emploi

Dont 85 % sont bénéficiaires de l’allocation chômage

Ces ateliers portent sur des compétences pratiques comme la rédaction de CV, les techniques de recherche d’emploi ou encore la préparation aux entretiens.

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L’activation des rendez-vous administratifs marque une nouvelle phase dans la gestion de l’allocation chômage en Algérie. Entre traitement massif des demandes, digitalisation des procédures et renforcement des contrôles, l’ANEM ajuste son dispositif pour répondre à une demande toujours élevée, tout en tentant d’en garantir la régularité.