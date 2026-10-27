Titre de séjour : renouvellement bloqué sur l’ANEF, allocations CAF suspendues, que faire ?

Une demande de renouvellement déposée à temps sur l’ANEF, mais aucun document délivré, et des allocations suspendues : de nombreux étrangers vivent cette situation. La loi oblige pourtant la préfecture à fournir une attestation de prolongation d’instruction. Voici ce que prévoient les textes, ce qu’accepte la CAF et les recours possibles.

Renouvellement de titre de séjour bloqué sur l’ANEF : le témoignage d’un lecteur

Un lecteur nous a écrit pour décrire une situation sans issue. Son épouse, conjointe de Français, a déposé sa demande de renouvellement sur l’ANEF le 8 janvier 2026. Son visa long séjour valant titre de séjour expirait le 4 mars 2026.

Depuis, le dossier affiche toujours « demande envoyée ». Aucune pièce complémentaire n’a été réclamée, et aucune attestation n’a été délivrée. Faute de document de séjour valable, la CAF a suspendu les prestations du couple depuis avril 2026.

Les relances auprès du service sont restées sans effet. Le couple se retrouve sans justificatif, alors que la démarche a été faite correctement et dans les temps. Sa situation illustre un dysfonctionnement que connaissent de nombreux étrangers, Algériens compris.

Confirmation de dépôt ANEF : un document qui ne prouve pas la régularité du séjour

Le dépôt d’une demande sur l’ANEF donne lieu, immédiatement, à une attestation de dépôt en ligne. Ce document confirme seulement que la demande a été envoyée. Le CESEDA précise expressément qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour.

La CAF applique la même règle. La confirmation de dépôt n’ouvre pas droit aux prestations, qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement. À sa réception, la caisse réclame à l’allocataire un autre document, plus solide.

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Attestation de prolongation d’instruction : ce que la préfecture doit délivrer

Ce document, c’est l’attestation de prolongation d’instruction. Lorsqu’une demande complète, déposée dans les délais, est encore à l’étude à l’expiration du titre, le préfet est tenu de la mettre à disposition sur l’ANEF. Le texte ne lui laisse aucun choix.

L’attestation reste valable trois mois au plus. Accompagnée du titre expiré, elle prouve la régularité du séjour pendant la durée qu’elle indique. Si l’instruction se prolonge, elle doit être renouvelée tant que le préfet n’a pas statué.

Pour un renouvellement, cette attestation autorise aussi à continuer de travailler, si l’ancien titre le permettait. Lorsque la préfecture accepte la demande, elle délivre ensuite une attestation de décision favorable, en attendant la fabrication du nouveau titre. D’après la CAF, l’attestation de prolongation est en principe délivrée dans les huit jours suivant la confirmation de dépôt.

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Allocations CAF et titre de séjour expiré : les documents acceptés

La CAF ne maintient les prestations que sur présentation de certains documents. L’attestation de prolongation d’instruction d’un renouvellement vaut récépissé, et permet de continuer à percevoir les aides. L’attestation de décision favorable ouvre aussi droit aux prestations, selon le titre en cours de fabrication.

Acceptés : attestation de prolongation d’instruction d’un renouvellement, attestation de décision favorable, récépissé de renouvellement.

attestation de prolongation d’instruction d’un renouvellement, attestation de décision favorable, récépissé de renouvellement. Refusés : confirmation de dépôt ANEF, attestation de prolongation d’une première demande, capture d’écran d’un SMS de convocation.

confirmation de dépôt ANEF, attestation de prolongation d’une première demande, capture d’écran d’un SMS de convocation. Cas particulier : une convocation en préfecture, si la démarche a été engagée avant l’expiration du titre.

Un piège supplémentaire mérite d’être connu. La CAF vérifie chaque attestation sur son portail partenaire avec la préfecture avant de l’enregistrer. Si le document n’y apparaît pas encore, il n’est pas enregistré, et la vérification n’est refaite que trois mois plus tard.

Titre de séjour d’un an ou de dix ans : une différence décisive pour la CAF

La durée de l’ancien titre change tout. Lorsque le titre enregistré par la CAF dépasse un an, une prolongation automatique de trois mois s’applique à son expiration. L’allocataire dispose ainsi d’un délai de sécurité pour transmettre son nouveau document.

Cette tolérance ne joue pas pour un visa long séjour ou un titre d’un an. C’est le cas du lecteur qui nous a écrit, dont les prestations ont été suspendues dès l’expiration du visa. Les Algériens titulaires d’un certificat de résidence d’un an se trouvent dans la même situation, contrairement aux titulaires du certificat de dix ans.

Attestation de prolongation non délivrée : les recours possibles

Lorsque l’attestation n’arrive pas, plusieurs démarches permettent de débloquer la situation. Il faut d’abord relancer la préfecture par le formulaire de contact de l’ANEF, en conservant une trace de chaque échange. La CAF doit aussi être informée de la démarche en cours, avec la preuve du dépôt dans les délais.

Le Défenseur des droits peut ensuite être saisi gratuitement, en ligne ou auprès de ses délégués. Il intervient régulièrement sur les difficultés liées à l’ANEF. Sa saisine ne suspend toutefois aucun délai.

En dernier recours, le tribunal administratif peut ordonner à la préfecture de délivrer le document, dans le cadre d’une procédure d’urgence appelée référé. Cette démarche suppose de montrer l’urgence, par exemple la perte des allocations. Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat ou une association spécialisée, afin d’éviter toute confusion.

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