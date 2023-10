Anatouf parmi 60 meilleurs jeunes talents du football mondial

L’attaquant algérien du MC Alger, Moslem Anatouf, fait partie des meilleurs jeunes talents du football mondial. Son nom figure dans une liste qui contient plusieurs pépites de l’Amérique du Sud et de l’Europe.

Le célèbre journal britannique « The Guardian » a dévoilé une liste de 60 joueurs qui contient les meilleurs jeunes talents du football mondial. Le nom d’un footballeur algérien y figure. En effet, il s’agit de Moslem Antouf, l’attaquant du MC Alger et de la sélection nationale U17.

Il est le seul jeune talent algérien qui figure dans la liste établie par « The Guardian ». Une liste dans laquelle on trouve plusieurs pépites de l’Amérique du Sud et de l’Europe. On cite, entre autres, les footballeurs brésiliens Kaua Elias (Fluminense), Endrick, Victor Reis et Lui Guilherme (Palmeiras), les Argentins Claudio Echeverri (River Plates) et Gianlucca Prestianni (Vélez Sarsfield), les Allemands Paris Bruner (Borussia Dortmund) et Noah Darvic (FC Barcelone) ou encore les Italiens Mattia Mannini (AS Rome) et Simone Pafundi (Undinese).

🟢 À LIRE AUSSI : L’attaquant de l’EN U17, Moslem Anatouf, obtient son bac avec mention

Outre le natif de Tindouf, quatre autres jeunes talents africains figurent dans ladite liste. Il s’agit de Sallieu Bah (Sierra-Leone, Central Parade FC), Emmanuel Michel (Nigéria, Simoiben FC), Abdelhamid Ait-Boudlal (Maroc, académie Mohamed VI), et enfin Ousmane Camara (Burkina Faso, Rahimo FC).