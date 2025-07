Anas, rappeur d’origine algérienne, victime d’un grave accident au Maroc

Le rappeur d’origine algérienne, Anas, a été hospitalisé à la suite d’un accident de voiture à Marrakech. Il se trouvait à bord d’un véhicule avec son épouse, Fidji Ruiz, et leur chauffeur privé. Son épouse, l’ancienne candidate à la télé-réalité en France, a donné des nouvelles rassurantes sur leur état de santé.

Le rappeur Anas a été victime d’un grave accident de la route au Maroc et est actuellement hospitalisé. L’information a été révélée par l’influenceuse Fidji Ruiz, via une Story Instagram. Elle a annoncé l’incident, en indiquant qu’ils étaient hospitalisés depuis 24 heures et a lancé un appel pour prier pour son mari : « S’il vous plaît, priez, faites des douas, Anas part en urgence en opération, priez pour lui« .

Si Fidji semble pouvoir communiquer, la situation d’Anas est plus préoccupante. L’accident s’est produit alors que le couple se trouvait dans une voiture avec un chauffeur privé.

Fidji Ruiz rassure sur l’état de santé d’Anas

Le rappeur d’origine algérienne a subi une lourde opération chirurgicale à la suite de son accident. Sa femme a donné des nouvelles plus rassurantes, en indiquant que l’intervention s’était bien déroulée, bien qu’elle ait été « extrêmement lourde« .

Anas est actuellement en service de réanimation pour une surveillance constante. Une période que Fidji anticipe comme « les 72 premières heures les plus longues et les plus angoissantes de sa vie« . Elle a cependant confirmé qu’Anas Benturquia était conscient.

Par ailleurs, Fidji Ruiz a précisé que ni elle ni son mari n’étaient au volant au moment de l’accident, expliquant qu’ils voyageaient avec un chauffeur privé et surtout que leur fils n’était pas présent dans la voiture au moment des faits.

Qui est Anas Benturquia ?

D’origine algérienne, Anas a commencé à rapper très jeune, ses textes sont souvent inspirés de ses débuts difficiles : « Quand j’étais jeune, c’était compliqué : les restos du cœur, les problèmes de chauffage, ma chambre sans fenêtre« , a-t-il confié à la presse française alors que son deuxième album rencontrait un succès grandissant en Algérie.

Anas a conquis le public algérien grâce à l’engagement de sa communauté sur les réseaux sociaux, sa forte revendication de ses origines et son style musical unique, mêlant « rap orientalisé » à des notes de raï. D’ailleurs, il a déjà réussi à remplir la coupole d’Alger avec plus de 15 000 spectateurs, contre seulement 2 000 en France.

Son deuxième album « La vie de Many« , sorti en 2023, est un témoignage de son évolution artistique. Il s’agit d’un opus de 22 titres, qui racontent les thèmes de la pauvreté et de la richesse, reflétant son parcours personnel.

