« Amoura est comparé à Douglas Costa en Allemagne », Karim Matmour

L’ex-attaquant de l’équipe d’Algérie, Karim Matmour, n’a pas tari d’éloges sur Mohamed-Amine Amoura. Il assure que Mitchell Weiser va apporter un plus à la sélection nationale.

Karim Matmour est connu pour son grand vécu en Allemagne. D’abord comme footballeur, puis comme technicien et dirigeant. Ainsi, il est mieux placé pour donner son avis concernant les joueurs évoluant à la Bundesliga.

Dans une interview accordée à nos confrères de « Compétition », l’ancien attaquant des Verts n’a pas tari d’éloges sur Mohamed-Amine Amoura. Il lui prédit un passage réussi à Wolfsburg.

« En Allemagne, on parle beaucoup de Mohamed Amine Amoura qui fait un début de saison de folie, dois-je dire. C’est très prometteur. En plus de son adaptation rapide, il a d’emblée montré des qualités de bon attaquant », a encensé Matmour le natif de Jijel.

Il confie que le joueur est comparé à une star brésilienne en Allemagne. « Vous savez, en Allemagne, on le compare de par ses qualités à un grand joueur brésilien. Pour les journalistes allemands, Amoura a un jeu semblable à celui de l’international brésilien Douglas Costa, ancien attaquant de la Juventus et du Bayern Munich notamment. Pour eux, Amoura suit la même trajectoire en termes de statistiques », a-t-il ajouté.

Selon Matmour, Weiser va apporter un plus à l’EN

L’une des nouveautés attendues lors du prochain stage de la sélection nationale en mois de novembre, c’est le Germano-algérien Mitchell Weiser. Ce dernier, a officiellement changé sa nationalité sportive et est désormais à la disposition de Vladimir Petkovic. Karim Matmour assure que l’arrière latéral de Werder Bremen a le potentiel pour apporter un plus.

« Je connais bien cet élément qui va apporter un plus à l’EN. De plus, c’est quelqu’un qui souhaitait depuis un bon moment jouer pour l’Algérie […] C’est un joueur qui est toujours bien en place tactiquement. En plus, quand on évolue pendant des saisons en Bundesliga, un championnat de très haut niveau, on a forcément des qualités. Un joueur quelconque ne peut y faire carrière », dira-t-il.

Matmour a également confié que le joueur attendait un signe de la FAF et l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi depuis deux ans. « Quand j’étais dans le staff technique de l’EN A, son agent, que je connais bien, m’a appelé un jour pour me demander de transmettre son désir de porter les couleurs algériennes. Évidemment, j’avais tout de suite remonté l’information à Djamel Belmadi (ancien sélectionneur). Après, je ne sais pas ce qui s’est passé […] Il a toujours clamé haut et fort son souhait de jouer avec l’Algérie. Personnellement, je sais que cela fait au moins deux ans qu’il attend cette convocation. Ce qui prouve qu’il est très motivé pour relever ce challenge ».