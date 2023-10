Amoura commente la venue de Gouiri en équipe d’Algérie

Mohamed-Amine Amoura commente la venue d’Amine Gouiri en équipe d’Algérie. Il souhaite la bienvenue à son nouveau concurrent et espère qu’il puisse apporter le plus escompté.

Après une expérience de deux saisons en Suisse, avec le FC Lugano (66 matchs, 17 buts), Mohamed-Amine Amoura est allé monnayer son talent en Belgique. Il a opté pour l’Union Saint-Gilloise.

Il faut dire que l’attaquant de la sélection est en train de réaliser un excellent début avec sa nouvelle équipe. En effet, il a inscrit 4 buts en 6 matchs. Mieux, son niveau a connu une marge de progression impressionnante.

« Il n’y a pas une grande différence entre le championnat suisse et belge. Je me suis bien m’adapter au sein de ma nouvelle équipe. Je tiens à remercier mon entraineur et mes coéquipiers qui ont beaucoup facilité mon intégration. Je travaille toujours pour progresser ». Dira-t-il, dans une interview accordée à DZ Foot.

Et d’ajouter : « Dans chaque match, j’applique à la lettre les consignes de mon entraineur. Je suis un attaquant polyvalent et prêt à jouer là où il voudra ».

Que pense Amoura de la venue de Gouiri en sélection ?

Comme tout le monde le sait, Amine Gouiri a officiellement changé nationalité sportive, en passant de la française à l’algérienne. Il est sélectionnable à partir du prochain stage du mois d’octobre. Un renfort de taille pour le compartiment offensif des Verts, faut-il le dire.

Lors de son interview à DZ Foot, Mohamed-Amine Amoura commente la venue du buteur du Stade Rennais en sélection. « Amine Gouiri va apporter un plus à l’EN, bienvenue à lui ainsi que chaque joueur qui est capable de rendre heureux le peuple algérien, c’est notre objectif ». A-t-il indiqué.

Visiblement, la concurrence s’annonce rude entre les deux jeunes attaquants de 23 ans pour une place de titulaire en attaque. Deux joueurs qu’on peut leur prédire un avenir prometteur vu l’énorme potentiel dont ils jouissent.