La chaîne pour enfants « Amou Yazid », bien connue dans le monde arabe, a annoncé la suspension temporaire de ses émissions en raison de graves difficultés financières. Lors d’une déclaration en direct sur la page Facebook officielle de la chaîne, son propriétaire a expliqué que la diffusion des programmes a dû être interrompue car les frais mensuels de diffusion ne pouvaient plus être couverts. Ces frais incluent notamment les salaires des employés et les coûts liés à la diffusion.

Suspension temporaire de la chaîne « Amou Yazid » en raison de difficultés financières

C’est la larme aux yeux que le célèbre Amou Yazid a annoncé la triste nouvelle à ses fans lors d’un live sur la page Facebook de la chaine. Entre 2 sanglots, l’animateur a expliqué que la chaîne ne fermait pas définitivement, mais qu’il s’agissait d’une pause temporaire.

Cette nouvelle a suscité une grande vague de soutien sur les réseaux sociaux, avec des messages provenant de plusieurs pays arabes, y compris de la Palestine, appelant à la reprise des émissions. Ce soutien massif témoigne de l’importance de « Amou Yazid » pour de nombreuses familles et enfants dans la région, où la chaîne est une source importante de contenu éducatif et divertissant.

À LIRE AUSSI : Scandale en direct : Rima Hassan s’exprime sur Israël et BFMTV coupe le son !

Face à cette situation, le propriétaire a lancé un appel à l’aide, précisant que son objectif était de sauver le projet de la chaîne, et non de bénéficier d’un soutien personnel. Il a également mentionné que, malgré les difficultés financières, la chaîne avait diffusé de nombreuses publicités gratuitement, et que tous les programmes proposés étaient conformes aux lois en vigueur. Un geste particulièrement apprécié a été celui d’un ami d’un pays arabe qui a fourni des dessins animés à la chaîne sans contrepartie financière.

La situation financière de « Amou Yazid » reste critique, et l’avenir de la chaîne dépend du soutien qu’elle pourra obtenir pour couvrir les coûts élevés de diffusion. Avec ses frais mensuels atteignant 900 millions de centimes algériens, la reprise des programmes est incertaine sans un appui financier conséquent. Néanmoins, le propriétaire de la chaîne espère que ce soutien viendra, afin de permettre à « Amou Yazid » de continuer à offrir un contenu enrichissant aux enfants du monde arabe.

À LIRE AUSSI : Excès de publicités dans les programmes TV : l’ARAV prend des mesures punitives