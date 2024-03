Lors d’une entrevue avec des représentants des médias nationaux, diffusée hier, le président de la République a répondu à une question sur l’expression « Ammi Tebboune » couramment utilisée en Algérie. Il a souri et déclaré qu’il la vivait « très sentimentalement », en ajoutant : « je vois beaucoup de chaleur et de familiarité dans cette expression. J’ai toujours été proche des jeunes et je vois en elle une rupture des barrières entre le président et son peuple. »

En effet, l’expression « Ammi Tebboune » est devenue très répandue en Algérie, souvent utilisée pour désigner le président. Elle reflète un sentiment de proximité et de familiarité entre le chef de l’État et les citoyens.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souligné qu’il percevait dans cette expression une certaine chaleur et une dimension paternelle. Selon lui, cette proximité est essentielle pour établir un lien fort entre les dirigeants et le peuple.

Tebboune veut passer le flambeau aux jeunes

Le chef de l’État a également mentionné sa relation étroite avec la jeunesse. Il a affirmé qu’il se considérait toujours comme proche des jeunes et qu’il voyait dans l’utilisation de cette expression une manière pour les jeunes de se sentir plus à l’aise et plus proches de lui.

Par la suite, il a affirmé que tout son programme du 1er mandat en cours repose sur la jeunesse, et qu’il œuvre pour passer le flambeau à cette jeunesse, en appuyant sur le fait qu’il faut leur donner leur chance et profiter de leur pays.

Enfin, le président de la République a souligné que l’utilisation de l’expression « Ammi Tebboune » contribuait à abattre les barrières entre le président et son peuple. Pour lui, cela témoigne d’un désir de rapprochement et d’une volonté de créer un dialogue ouvert et franc.