Affaire Amira Bouraoui : mandat de dépôt pour plusieurs personnes

Ladite affaire Amira Bouraoui, ne cesse de connaître des rebondissements, la dernière en date est la présentation de plusieurs personnes dont la mère de la militante et opposante devant le juge d’instruction, à Constantine après des jours de garde à vue à Annaba.

En effet, hier le dimanche 19 février 2023, 8 personnes en tout selon le Comité National de la Libération des Détenus (CNLD) ont été présentées devant le juge d’instruction près du tribunal criminel (pôle pénal spécialisé) de Constantine.

Toujours selon la même source, Le juge d’instruction près du tribunal criminel (pôle pénal spécialisé) de Constantine a décidé de placer la maman d’Amira, Khadidja Bouraoui, sous contrôle judiciaire. Alors que ce même juge d’instruction a décidé de placer le journaliste et rédacteur en chef du journal Le Provincial Mustapha Benjamaa, le cousin germain d’Amira Bouraoui, Kamel Bentayeb, mais aussi le journaliste et chercheur Raouf Farah et son père ainsi qu’un brigadier de la police des frontières (PAF) sous mandat de dépôt.

D’après le CNLD, aucune nouvelle n’a filtré encore sur les autres personnes arrêtées dans le même dossier et qui ont été présentées aujourd’hui devant la même juridiction. Le chauffeur de taxi qui aurait conduit la militante Amira Bouraoui à Tunis, de l’activiste Sofiane Berkane, et d’un travailleur de la société Asmidal d’Annaba, Montaha Habes.

LIRE AUSSI : Affaire Amira Bouraoui : sa sœur Wafa relâchée et leur mère conduite à Annaba

Quelles ont été les durées des gardes à vue des personnes arrêtées dans cette affaire ?

Il est à rappeler que le samedi 11 février 2023, la mère et la sœur d’Amira Bouraoui ont été arrêtées à Alger. Le lendemain les services de la gendarmerie ont procédé à la perquisition du domicile familial, sis à Oued Romane. Après plusieurs heures, Wafa Bouraoui a été libérée vers 5h du matin, tandis que sa mère Khadidja Bouraoui, âgée de plus de 70 et malade a été transférée par route vers la gendarmerie de la wilaya de Annaba.

Pour Mustapha Benjamaa, journaliste et rédacteur en chef du journal Le Provincial, il était retenu en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d’Al Hattab, à Annaba, depuis le 08 février 2023. Et Yacine Bentayeb a été arrêté deux jours après.

Alors que le journaliste universitaire et chercheur, Raouf Farah, il a été arrêté le mardi 14 février 2023 chez lui, à son domicile familial, situé à Annaba, par les éléments de la gendarmerie nationale. Son père et sa mère ont été interpellés également puis relâchés, en confisquant leurs téléphones. Raouf Farah travaille également en tant qu’analyste senior pour la « Global Initiative » (un centre de réflexion mondial sur le crime organisé).

Retour sur l’affaire du départ d’Amira Bouraoui vers la France

Arrivée en France le lundi 6 février 2023, la militante et opposante politique franco-algérienne, Amira Bouraoui aura réussi à créer de nouvelle tensions dans les relations entre la France et l’Algérie. Cette dernière a d’abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l’aéroport alors qu’elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l’Algérie, où elle aurait dû purger une peine de deux ans de prison et ou elle fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire national (ISTN). La militante et opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l’extradition vers l’Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge durant quelques jours.

LIRE AUSSI : Affaire Amira Bouraoui : elle relate sa version et réfute les accusations