Amir Lebdioui, l’Algérien nominé pour être à la tête d’un centre d’Oxford

Le prestigieux Centre de Technologie pour la Gestion du Développement de l’Université d’Oxford a récemment annoncé la nomination du professeur algérien Amir Lebdioui comme nouveau directeur, succédant à la fondatrice du centre, la professeure Xiaolan Fu. Cette décision marque un tournant significatif dans l’orientation stratégique du centre, connu pour ses recherches pionnières en matière de technologie et de développement.

Le professeur Amir Lebdioui est un économiste du développement réputé, spécialisé dans la diversification économique des nations dépendantes des ressources, la politique industrielle verte, l’innovation à faible émission de carbone, la valorisation des matières premières et les modèles de développement basés sur la biodiversité. Son travail, publié dans des revues académiques de premier plan telles que World Development, Ecological Economics, Development and Change, Journal of Technology Transfer et Review of International Political Economy, a considérablement contribué à l’avancement des connaissances dans ces domaines.

Avant sa nomination, Lebdioui a acquis une reconnaissance internationale en tant que leader du “programme quinquennal de recherche et de participation politique sur l’avenir du commerce en Amérique latine et dans les Caraïbes”. En outre, il est un conseiller régulier pour les gouvernements et les institutions internationales en matière de stratégies de politique industrielle verte. Titulaire d’un doctorat de l’Université de Cambridge, Lebdioui apporte une richesse de connaissances et d’expérience à son nouveau rôle à Oxford.

Les défis et perspectives sous la direction de Lebdioui

Lors de son discours de prise de fonction, le professeur Lebdioui a exprimé sa joie de succéder à la professeure Fu, en soulignant le rôle crucial qu’elle a joué depuis la création du centre il y a quinze ans. Il a déclaré sur LinkedIn : “Je suis ravi de succéder à la professeure Xiaolan Fu en tant que directeur du Centre de Technologie pour la Gestion du Développement. Son travail a été essentiel pour renforcer notre compréhension collective de la manière dont la technologie peut être développée et diffusée pour favoriser le développement et réduire la pauvreté.”

Lebdioui a également insisté sur l’importance accrue de la mission du centre dans le contexte actuel. “Avec l’accroissement des inégalités en matière de capacités technologiques et la reprise de la course mondiale à l’industrialisation, en particulier dans le cadre de la transition vers une économie à faible émission de carbone, il est impératif de repousser les frontières de la connaissance dans le domaine de l’innovation et de la politique industrielle pour assurer une prospérité locale et une durabilité réelle pour tous.”

Son dernier engagement public avant sa nomination a eu lieu en octobre 2023, lors d’un débat international sur les activités industrielles des grandes puissances et leur impact sur le développement et les politiques sociales. Cet événement, organisé sous l’égide du Conseil économique et social de l’Union européenne, a vu Lebdioui appeler à une intervention par le biais de mécanismes de contrôle des prix et de soutien au secteur de la recherche et du développement. Il a également souligné le rôle des entités influentes comme l’Union européenne, qui a imposé des droits de douane sur l’importation de matières premières à valeur ajoutée, dans la régulation des marchés mondiaux.

