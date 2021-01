Amine Masraoua nouveau PDG par intérim de Air Algérie

Le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par intérim, Farouk Chiali, a nommé« Amin Masraoua» nouveau président-directeur général par intérim de la campagne aérienne Air Algérie.

Amine Masraoua succèdera à Bekhouche Allache, ancien Président Directeur général (P-Dg) de la compagnie Air Algérie, relevé de ses fonctions, samedi 9 janvier, par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Le responsable du catering au sein de la compagnie a également été relevé de ses fonctions.

Un communiqué du ministère a précisé que la décision du limogeage a été prise à la suite de l’engagement d’une opération d’importation par la compagnie nationale Air Algérie de fournitures liée à l’activité de Catering et ce, sans tenir compte du contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale ».