Amine Gouiri revient sur son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie. Il se dit soulagé après avoir annoncé la nouvelle il y a environ dix jours. Il espère que cela va le libérer en prévision de la suite de la saison avec son équipe, le Stade Rennais.

Le 26 septembre dernier, Amine Gouiri a annoncé le changement de sa nationalité sportive. En effet, il est passé de la française à l’algérienne. Mais avant ça, c’est le sélectionneur national Djamel Belmadi qui révélé, à l’occasion du dernier stage du mois de septembre, que le joueur est acquis pour l’Algérie et qu’il est sélectionnable à partir du prochain regroupement lors du mois en cours.

Apparemment, le jeune attaquant de 23 ans a subi une forte pression en France depuis la déclaration de Belmadi. Cela s’est répercuté négativement sur son rendement. Mais le buteur du Stade Rennais est désormais soulagé après avoir annoncé lui-même son choix d’opter pour les Verts.

« Je ne veux pas me chercher d’excuse par rapport à ça, Après, oui, cette annonce m’a libéré, c’est une bonne chose de faite, je peux avancer tranquillement et me concentrer sur le Stade Rennais ». A-t-il déclaré, lors de la conférence de presse d’avant-match face au Villareal, en Europa League.

Gouiri déterminé de revenir en force

Amine Gouiri a fait un début de saison loin des attentes. Il reconnait ça, mais il se dit déterminé de revenir en force.

« Je fais un début de saison en dessous de ce que je peux faire, j’en suis conscient. C’est à moi d’élever mon niveau de jeu, je sais de quoi je suis capable ». A-t-il avoué.

Et d’ajouter : « La concurrence, je la ressens comme une force, ça élève le niveau de jeu ». À noter que le nouvel attaquant des Fennecs s’est contenté par un seul but, à l’occasion du premier match face au FC Metz. Depuis, il est muet et n’a réussi à délivrer aucune passe décisive.