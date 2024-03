Amine Gouiri quitte le stage de l’équipe d’Algérie : le joueur s’explique

Amine Gouiri a quitté le stage de l’équipe d’Algérie. Contraint de regagner son pays natal, la France, pour un empêchement familiale, l’attaquant du Stade Rennais s’explique.

Aligné parmi le onze de départ face à la Bolivie, dans le cadre du tournoi FIFA, Amine Gouiri a ouvert son compteur but avec l’équipe d’Algérie, en étant l’auteur de l’ouverture du score. Seulement, il ne sera pas concerné par le prochain match face à l’Afrique du Sud. En effet, il a été autorisé par le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, de rentrer chez lui en France pour un empêchement familiale. Ainsi, c’est le troisième joueur qui quitte le stage après Ismael Bennacer et Hicham Boudaoui pour blessures.

» Le sélectionneur national, M. Vladimir Petkovic a autorisé le joueur Amine Gouiri à quitter le stage de l’Équipe nationale, qui se poursuit au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le sociétaire du Stade Rennais a quitté ses coéquipiers ce samedi pour rentrer chez lui en France en raison d’un empêchement familial. « , a annoncé la fédération algérienne de football. L’attaquant du Stade Rennais s’explique.

« Je remercie Petkovic qui a été compréhensif »

Dans une interview accordée au site officiel de la FAF, Amine Gouiri tient à remercier le sélectionneur national Vladimir Petkovic. « J’aurais souhaité rester jusqu’à la fin du stage, mais un empêchement familial m’a contraint de rentrer chez moi en France. J’ai expliqué les raisons à M. Petkovic, et franchement, il s’est montré compréhensif. Je le remercie ». A-t-il confié.

Le joueur s’est exprimé à propos de son premier but avec la sélection nationale. « C’est sûr que je suis content puisqu’il s’agit de mon premier but avec la sélection de mon pays. Ma joie s’est complétée après avoir réalisé la victoire », et d’ajouter : « La sélection connait des remaniements avec l’arrivée d’un nouveau staff et de nouveaux joueurs. On doit mettre la main dans la main afin d’atteindre nos objectifs qui nous attendent lors des prochains échéances. Ce groupe a une forte personnalité et notre retour en force lors du match face à la Bolivie en est la preuve », a-t-il indiqué.