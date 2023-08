Amine Gouiri est en passe de rejoindre l’équipe d’Algérie

De plus en plus pressenti pour renforcer les rangs de la sélection algérienne, Amine Gouiri aurait franchi une étape importante dans ses démarches administratives de changement de nationalité sportive.

En effet, selon les informations du site « The New Arab », l’attaquant formé à Lyon aurait signé un document le liant davantage avec les Verts.

Il s’agit, selon la même source, d’une lettre d’engagement qui accroîtrait les chances de Gouiri de porter le maillot de l’équipe d’Algérie lors des prochaines échéances internationales.

Ainsi, en signant ce document, l’arrivée de Gouiri en sélection algérienne ne serait plus qu’une question de temps. Cette information a été relayée par beaucoup de médias algériens à grande audience.

Confirmée à demi-mot, cette nouvelle a été accueillie les bras ouverts par les fans de l’équipe d’Algérie. Ainsi, sur la toile, Amine Gouiri, attaquant de 23 ans de l’équipe de Rennes, est de plus en plus suivi. De bon augure pour la sélection algérienne.

Gouiri a envoyé hier à la FAF ( mercredi) la lettre d’engagement nécessaire au changement de sa nationalité sportive. La FAF a transmis le dossier immédiatement à la FIFA. Mais comme annoncé, le joueur ne sera pas là en septembre mais plutôt en octobre. pic.twitter.com/RarAiO5sY9 — Saïd Fellak (@saidfellak) August 24, 2023

Gouiri en équipe d’Algérie : la date de l’arrivée se précise

Si tout reste encore ouvert dans ce dossier, des médias ont avisé les supporters algériens en indiquant que « l’arrivée de Gouiri en sélection algérienne ne serait pas prévue pour le rassemblement du mois de septembre », lit-on sur « The New Arab ». Une information qui a calmé, plus au moins, les ardeurs des fans de la sélection algérienne.

Or, la même source a ajouté, « Avec la signature de ce document (un engagement sur l’honneur, pour rappel) Gouiri a franchi la dernière étape dans le processus de changement de nationalité sportive et pourrait, de ce fait, rejoindre les Verts dès le prochain rassemblement, à savoir en mois d’octobre prochain », explique la source. À suivre…