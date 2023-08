Amine Gouiri en équipe d’Algérie : du nouveau dans le dossier

L’attaquant franco-algérien Amine Gouiri est plus que jamais proche de l’équipe d’Algérie. Aux dernières nouvelles, il a retiré son passeport algérien. Désormais, il ne lui reste que d’entamer les procédures pour changer officiellement sa nationalité sportive.

Au terme du dernier stage du mois de juin, le sélectionneur national Djamel Belmadi a révélé qu’il y aura des nouveautés lors du prochain regroupement en mois de septembre. « Il y a d’autres joueurs qui vont arriver lors de la prochaine date FIFA (Stage du mois de septembre). Certains vont faire leur retour, peut-être aussi qu’on aura du nouveau sang et des joueurs de qualité ». A-t-il déclaré.

Depuis, les spéculations vont bon train concernant l’identité des binationaux susceptibles à renforcer les Verts. L’attaquant franco-algérien du Stade Rennais, Amine Gouiri, en fait partie.

Gouiri a retiré son passeport algérien, en attendant de changer sa nationalité sportive

Visiblement, le jeune joueur de 23 ans est plus que jamais proche des Verts. En effet, il a retiré son passeport algérien jeudi dernier. Une information révélée par le quotidien spécialisé « El-Mouhtarif » et confirmée par le journaliste de Canal Algérie, Said Fellak, connu pour ses informations crédibles.

Ayant franchi une étape importante pour représenter l’équipe d’Algérie, Gouiri devra désormais entamer les procédures pour changer sa nationalité sportive. On cite, entre autres, la signature de l’engagement avec la FAF qui sera déposé au niveau de la FIFA.

Ainsi, ça reste envisageable pour que l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais et révélé à l’OGC Nice et le Stade Rennais soit l’une des nouveautés du prochain stage du mois de septembre. Tout comme l’autre binational Yasser Larouci, le latéral gauche de Sheffield United. En attendant que sa venue se confirme, ce serait un renfort de taille pour le compartiment offensif de la sélection nationale.