Amine Gouiri blessé : l’attaquant des Verts renonce au déplacement au Burundi

Le scénario s’est répété presque à l’identique. Sorti prématurément vendredi soir face à la Zambie, Amine Gouiri ne prendra pas l’avion avec la sélection nationale en direction de Bujumbura. D’ailleurs, les examens approfondis passés ce samedi ont confirmé les craintes du staff médical des Verts : l’attaquant de l’Olympique de Marseille souffre d’une atteinte musculaire. Ainsi, le staff technique a tranché dans la journée en le libérant du rassemblement.

La blessure de Gouiri survenue après un choc avec le gardien zambien

L’avant-centre n’aura passé que 18 minutes sur la pelouse du stade Hocine-Aït-Ahmed. Une intervention appuyée du portier zambien sur une action de jeu a suffi à mettre un terme à sa rencontre. Ensuite, le médecin de la sélection, appelé au chevet du joueur, a jugé le risque trop élevé. Il a préféré le sortir plutôt que de voir la lésion s’aggraver.

Le remplacement a donc été effectué dans les premières minutes de ce duel comptant pour la journée inaugurale du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027. Cependant, c’est un contretemps que personne n’avait anticipé dans un match par ailleurs maîtrisé par les partenaires de Riyad Mahrez. Finalement, ceux-ci se sont imposés sur le score de trois buts à un pour les débuts victorieux de Brahim Hemdani sur le banc algérien.

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Un retour à Tizi Ouzou qui tourne court pour l’attaquant de l’OM

Cette soirée avait pourtant valeur de symbole. Gouiri retrouvait une enceinte qu’il n’avait plus foulée depuis le 14 octobre 2025. C’était la date de l’ultime sortie des Fennecs dans les éliminatoires du Mondial 2026 face à l’Ouganda. Ce soir-là, un choc violent dans le dos provoqué par le gardien ougandais l’avait contraint à quitter le terrain sur une civière.

S’en était suivi un long tunnel. Écarté des terrains durant plusieurs semaines, le Marseillais n’avait retrouvé la compétition que le 4 janvier, lors d’une rencontre de championnat contre Nantes. Entre-temps, il avait dû renoncer à la Coupe d’Afrique des Nations. Cette absence avait privé l’attaque algérienne d’une de ses principales solutions offensives.

Comme la sélection n’était plus revenue jouer en Kabylie depuis, ce rendez-vous marquait ses retrouvailles avec le public local. Ainsi, le sort en a décidé autrement. Cette fois, c’est une blessure musculaire qui l’éloigne des pelouses.

Hemdani privé d’une solution offensive face au Burundi

Pour Brahim Hemdani, l’addition commence à s’alourdir. Le sélectionneur avait déjà composé sans Nabil Bentaleb, contraint au forfait avant même l’ouverture du stage de Sidi Moussa. Celui-ci a été remplacé au pied levé par Adil Bourabaâ. Ensuite, le technicien a dû gérer un dossier disciplinaire délicat après le coup d’éclat de Rayan Aït Nouri, exclu du groupe au lendemain de la victoire contre la Zambie.

Le groupe s’envole ce dimanche vers le Burundi, sans son buteur. Les Verts affronteront les Intamba mu Rugamba le 29 septembre à Bujumbura, pour la deuxième journée de ce groupe I qui comprend également le Togo. De plus, deux billets seulement seront distribués au terme de la campagne. Cela laisse peu de place aux faux pas.

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Le retour de Gouiri à Marseille pour poursuivre les soins

Libéré de ses obligations internationales, le joueur regagne la cité phocéenne dès ce dimanche. Il y poursuivra son protocole de soins sous la supervision du staff médical olympien, qui connaît bien son dossier physique après l’épisode d’octobre 2025.

Aucune durée d’indisponibilité n’a encore été communiquée. Les délais restent flous et il faudra attendre les prochaines évaluations pour y voir clair. Une participation à la rencontre face au Niger apparaît déjà compromise, sans qu’aucune certitude ne puisse être avancée à ce stade.

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