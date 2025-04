Amine Gouiri au Real Madrid, voici ce que rapporte L’Equipe

En pleine forme à l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri aurait pu connaître un destin bien différent. Selon L’Équipe, le Real Madrid avait tenté de recruter l’attaquant en 2020, alors qu’il évoluait encore à l’Olympique Lyonnais.

L’attaquant international algérien est sur une courbe ascendante impressionnante. Sa venue à l’Olympique de Marseille lui a permis de s’exploser et affole déjà les statistiques, avec 7 buts et 3 passes décisives en seulement 13 matchs. Formé à l’Olympique Lyonnais, il a fait des passages à l’OGC Nice et le Stade Rennais, avant d’atterrir à l’OM l’hiver dernier. Mais bien avant, sa carrière aurait pu connaitre une autre trajectoire lorsqu’il avait reçu en 2020 une offre du… grand Real Madrid, rapporte l’Équipe.

À l’époque, le jeune talent de 20 ans, malgré un passage difficile marqué par une rupture des ligaments croisés, attirait déjà l’attention des grands clubs européens. Cependant, privilégiant son développement sportif, Gouiri a fait le choix de rejoindre l’OGC Nice, où il pressentait un temps de jeu plus important, ajoute la même source.

Ce choix s’est révélé payant. En effet, l’international algérien a brillé pendant deux saisons à Nice avant de rejoindre le Stade Rennais. Son transfert à l’OM cet hiver marque un nouveau tournant dans sa carrière, avec des statistiques prometteuses.

De Rennes à Marseille : La métamorphose spectaculaire d’Amine Gouiri

Amine Gouiri, 25 ans, connaît une renaissance remarquable depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet hiver. Après une période difficile à Rennes, l’attaquant international algérien impressionne désormais sous les couleurs phocéennes, comme en témoigne son récent triplé face à Brest.

Le journal spécialisé « L’Equipe » a consacré un grand article sur le buteur algérien. Il a notamment rapporté des témoignages des personnes importantes ayant côtoyé le joueur. Medhi Benatia souligne « l’environnement favorable du Vélodrome et l’engagement professionnel exemplaire de Gouiri ». Julien Stéphan, son ancien entraîneur à Rennes, évoque « un joueur talentueux mais qui devait encore franchir certaines étapes pour exploiter pleinement son potentiel ».

Julien Fournier, qui l’avait recruté à Nice, met en avant la capacité de l’OM à sublimer les joueurs. Il note une « évolution significative dans le jeu de Gouiri, particulièrement sur le plan physique et défensif. Avec 10 buts et 5 passes décisives en 30 matchs, l’attaquant affiche des statistiques prometteuses, même si son début de saison à Rennes était moins convaincant ».

Le défi pour Gouiri sera maintenant de maintenir cette régularité et de confirmer son talent, notamment lors des matches européens qui constituent un véritable test pour sa progression.