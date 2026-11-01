Amin Chiakha dénonce une insulte raciste en Norvège, Rosenborg saisit la Fédération

Auteur d’un doublé lors de la victoire de Rosenborg à Fredrikstad (0-3), l’attaquant international algérien Amin Chiakha accuse un adversaire de l’avoir visé par une insulte raciste. Son club a saisi la Fédération norvégienne de football, tandis que Fredrikstad dément.

Amin Chiakha : un doublé et une soirée gâchée à Fredrikstad

Sur le plan sportif, Amin Chiakha a encore brillé samedi 31 octobre. L’attaquant de Rosenborg a ouvert le score juste avant la pause, puis transformé un penalty dans le temps additionnel. Avec 17 buts, il reste le meilleur buteur de l’Eliteserien, le championnat norvégien.

La victoire 3-0 permet à Rosenborg de rester dans la course à une place européenne. Mais la soirée a été gâchée par un incident en seconde période. Visiblement bouleversé, l’international algérien a interpellé l’arbitre et les joueurs adverses.

À LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : cinq nouveaux noms dans la liste élargie de Hemdani avant le Togo

Amin Chiakha accuse un joueur de Fredrikstad d’insulte raciste

Le jeu s’est interrompu pendant que Chiakha expliquait sa colère à l’arbitre. L’attaquant de 20 ans a reçu un carton jaune dans la foulée, avant de reprendre le match jusqu’au bout. L’arbitre, Sigurd Smehus Kringstad, a confirmé à la chaîne norvégienne TV 2 qu’il s’agissait d’accusations de racisme.

Le directeur général de Rosenborg, Tore Berdal, précise la nature des faits dénoncés par son joueur. Selon lui, Chiakha aurait été visé par « un mot danois dénigrant » en lien avec ses origines. Né à Copenhague, l’attaquant défend les couleurs de l’équipe d’Algérie.

Rosenborg saisit la Fédération norvégienne de football

Rosenborg a transmis un rapport officiel à la Fédération norvégienne de football. Le club affirme son soutien total à son buteur et demande une enquête approfondie. « Le racisme n’a pas sa place dans le football norvégien, ni dans la société », a déclaré Tore Berdal.

L’entraîneur de Rosenborg, Freyr Alexandersson, a décrit un joueur « très déçu et triste ». Il dit faire entièrement confiance à Chiakha, tout en souhaitant entendre la version du joueur mis en cause. L’entraîneur islandais assure n’avoir jamais connu une telle situation dans sa carrière.

À LIRE AUSSI : Maza, grand espoir du football algérien, séduit les grands clubs en Europe

Fredrikstad dément toute insulte raciste

Le club de Fredrikstad conteste les accusations. Son directeur, Joacim Heier, a parlé avec le joueur mis en cause, qui dément avoir prononcé ce mot. Selon lui, le joueur affirme ne même pas connaître ce terme.

« Nous avons une confiance totale en notre joueur », a déclaré Joacim Heier. Le capitaine de Fredrikstad, Daniel Eid, et l’entraîneur, Casper Røjkjær, assurent n’avoir rien entendu. Ce dernier promet toutefois d’agir si l’enquête établit qu’un de ses joueurs a tenu des propos racistes.

Amin Chiakha, révélation de la saison en Norvège

Arrivé en prêt au début de la saison, Amin Chiakha s’est rapidement imposé à Rosenborg. Le club a levé son option d’achat en août et lui a fait signer un contrat de quatre ans et demi. À 20 ans, il domine le classement des buteurs du championnat norvégien.

La Fédération norvégienne doit désormais examiner le rapport de Rosenborg. Elle devra établir les faits, entre les accusations de l’attaquant algérien et les démentis de Fredrikstad. Le joueur mis en cause reste présumé innocent tant que l’enquête n’a pas abouti.

A LIRE AUSSI : Placardisé par Petković, Amin Chiakha réagit