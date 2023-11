Amie et militante de la Révolution algérienne, Eliette Loup inhumée à Alger

La militante et amie de la Révolution algérienne Eliette Loup a été inhumée au cimetière Mezghani de Baba Ali à Alger, hier le mercredi 1er novembre 2023, durant l’après-midi. La cérémonie d’inhumation s’est déroulée en présence des autorités locales et d’un groupe de moudjahidine.

Eliette Loup, décédée à l’âge de 89 ans, était profondément attachée à l’Algérie. Elle avait rejoint les rangs de la Glorieuse révolution de libération, convaincue de sa justesse, de ses valeurs suprêmes et de son idéologie humanitaire pour la libération. Malgré les pires tortures et souffrances qu’elle avait endurées, Eliette Loup n’avait jamais renoncé à ses principes jusqu’à la libération de l’Algérie.

De plus, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a exprimé ses sincères condoléances à la famille de la défunte, ainsi qu’à ses compagnons de lutte et aux amis de la Révolution algérienne. Il a souligné que l’Algérie perdait une fervente militante de la cause nationale, armée de l’espoir de la victoire et de la conviction de briser le joug colonial.

Une militante ayant consacré sa vie à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie

En outre, Eliette Loup a consacré sa vie à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Son engagement indéfectible envers la cause nationale a été salué par de nombreux militants et combattants de la liberté. Elle a été un exemple de courage et de détermination pour tous ceux qui l’ont côtoyée.

Pour conclure, la militante Eliette Loup a vécu des moments très difficiles pendant la période de la guerre d’indépendance. Elle a été victime de tortures et de souffrances inimaginables. Malgré cela, elle n’a jamais fléchi et a continué à se battre pour la libération de son pays.