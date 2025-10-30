Amicaux face au Zimbabwe et à l’Arabie Saoudite : La FAF communique les dates et le lieu

La Fédération algérienne de football a communiqué les dates et le lieu des deux matchs amicaux que va disputer la sélection nationale en mois de novembre, respectivement face au Zimbabwe et à l’Arabie Saoudite. Tous les deux se joueront à la ville saoudienne Djeddah.

L’équipe nationale d’Algérie profitera de la prochaine fenêtre internationale pour effectuer un stage bloqué de préparation à la ville saoudienne Djeddah, du 10 au 19 novembre, a annoncé la Fédération algérienne de football. Un regroupement qui sera ponctué par deux matchs amicaux de préparation. Les hommes de Vladimir Petkovic croiseront d’abord le fer avec le Zimbabwe, avant d’enchaîner face à l’Arabie Saoudite.

Ces deux confrontations permettront au sélectionneur national Vladimir Petkovic d’évaluer l’état de forme de ses joueurs et de tester de nouvelles options tactiques à un mois de la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue au Maroc. Le technicien bosniaque, qui poursuit la mise en place de son projet de jeu, entend tirer de précieux enseignements de ces rencontres face à des adversaires réputés pour leur rigueur et leur engagement.

Au-delà du résultat, l’objectif principal pour le driver des Verts sera de consolider la cohésion du groupe, de renforcer les automatismes entre les différentes lignes et d’élargir la concurrence au sein de l’effectif. Ces tests amicaux constituent ainsi une étape importante dans la préparation des Verts, bien décidés à aborder la CAN-2025 avec de solides garanties et de hautes ambitions.

Quand et où défiera l’EN le Zimbabwe et l’Arabie Saoudite ?

La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé le programme des deux prochains matchs amicaux de la sélection nationale. Le premier rendez-vous est prévu le 14 novembre à 17h30, face au Zimbabwe, une rencontre qui permettra à Vladimir Petkovic d’effectuer une large revue d’effectif avant la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Quatre jours plus tard, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez affronteront l’Arabie Saoudite à Djeddah. Les hommes d’Hervé Renard, qualifiés pour le Mondial 2026, constituent un adversaire de taille pour les Verts.

Dernière Ligne Droite : Préparatifs Ultimes Avant le Départ pour le Maroc

Après cette fenêtre internationale, l’Algérie disputera encore deux autres rencontres amicales avant le coup d’envoi de la CAN. Ensuite, la bande à Petkovic effectuera un stage en Algérie. Ce sera la dernière ligne droite avant le départ pour le Maroc pour entamer le tournoi continental.

