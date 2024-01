Amical Togo Algérie (0-3) : le nombre record des spectateurs du live Facebook du match

La sélection algérienne de football a disputé, hier, un match amical face à l’équipe A prime du Togo. Un match que les hommes du sélectionneur national, Djamel Belmadi, ont remporté sur le score de 0-3. Un beau résultat pour les coéquipiers de Riyad Mahrez avant l’entame de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Le public algérien n’a pas pu regarder cette rencontre, seul bémol de ce qui était une présentation remarquable. Néanmoins, à l’ère de la technologie, les supporters des Verts ont, tout de même, suivi cette joute amicale sur les réseaux sociaux.

Et c’est un jeune togolais qui a « diffusé », sur son compte Facebook, le match amical des Fennecs contre le Togo. Un live qui a atteint des records d’audience et qui a été « salué » sur la toile.

250 000 personnes regardent actuellement le match Algérie-Togo filmé au téléphone sur un live Facebook. 😳 La passion. 🔥🇩🇿 (@MUATH0213) pic.twitter.com/TcVA4l0EfZ — Footballogue (@Footballogue) January 5, 2024

Ainsi, le live Facebook de la rencontre de l’équipe d’Algérie a réuni plus de 250.000 spectateurs en temps réel. Un chiffre hallucinant qui atteste de la grande admiration dont jouit la sélection nationale.

🇹🇬🇩🇿⚽️ FLASH | Hier, plus de 250 000 spectateurs étaient en direct sur le live Facebook d’un supporter filmant le match amical #TogoAlgérie avec son smartphone. Un pic de 274 000 a été atteint. pic.twitter.com/EEpHtYBmOU — Cerfia (@CerfiaFR) January 6, 2024

Sur les réseaux sociaux, le « diffuseur » de la rencontre a été félicité par les supporters, « un Héros », dit un internaute. Les différents comptes actifs sont relatés cette information en soulignant le chiffre titanesque, record, que le live du match de l’Algérie face au Togo a accumulé. Ambiance…

Héros de tout un peuple 😂💚 pic.twitter.com/96UIy9FWXD — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) January 5, 2024

Amical Togo-Algérie : la toile « se prosterne » devant la magnifique séquence des Verts

Lors de l’amical face au Togo, le trio algérien, Bennacer, Ait Nouri et Ounas ont signé une séquence de haut volet, qui s’est soldée sur le second but des Fennecs.

LE BUT DU 2-0 DE L’ALGÉRIE FACE AU TOGO !!!! ⚽️🇩🇿pic.twitter.com/AfS2GPYM5c — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 5, 2024

Ainsi, montrant une capacité technique élevée à manier le ballon, les hommes de Belmadi ont offert au public du stade de Kégué une remarquable séquence de jeu, qui ne tardera pas à être utilisée dans les compilations vidéos sur internet. Cette action a été largement partagée sur la toile pour le plus grand bonheur des fans algériens.

La superbe séquence avant le but de Slimani face au Togo. 👏 Ounas – Aït Nouri – Bennacer… 🫠 (@Vodz213)pic.twitter.com/bIMC1v0YfM — Le Fennec (@LeFennecFC) January 5, 2024

