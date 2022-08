Amical Man City – Barça : buteur, Mahrez livre un gros match

Au bout d’un match très disputé, l’équipe de Manchester City a réussi à décrocher le match nul lors de l’amical contre le club du FC Barcelone. Organisé pour porter main forte à une œuvre charitable au profit de l’association ELA, association de lutte contre la sclérose latérale amyotrophique en Espagne.

Le match des Cityzens contre le Barça a été à la hauteur des attentes des amateurs du ballon rond malgré les 11 de départ majoritairement remaniés des deux équipes. L’international algérien, Riyad Mahrez, a pris part au 90 minutes de la rencontre.

Pratiquant le jeu de position, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Contre le cours du match, les joueurs du technicien catalan, Pep Guardiola, ont ouvert la marque à la 21e minute grâce à l’attaquant Julian Alvarez suite à une faute du portier barcelonais, Iñeki Peña.

Intensifiant les attaques, les joueurs du coach Xavi ont égalisé à 29e minute par le biais de l’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang. Après la pause, le FC Barcelone a affiché sa volonté de prendre l’avantage à son domicile.

C’est chose faite pour les « Culers » suite au but du milieu de terrain néerlandais, Frenkie De Jong après 6 minutes de l’heure du jeu. Or, les Cityzens ne se sont pas fait prendre et ont marqué le but de l’égalisation après 4 minutes suite à un mouvement collectif dont l’ailier algérien a été le déclencheur.

En effet, la passe clé de Mahrez a permis à ses coéquipiers d’ouvrir une brèche dans la défense des catalans en permettant au latéral portugais, Joao Cancelo de trouver le jeune Cole Palmer à la réception de son centre.

A lovely team goal finished by Palmer! 🌟#ManCity pic.twitter.com/GDhclLkZjE — Manchester City (@ManCity) August 24, 2022

Cependant, les hôtes ont réussi à reprendre leur avance au tableau d’affichage en inscrivant le but du 3-2 à la 79. Ce but a porté la signature de l’attaquant de l’équipe des Pays-Bas, Memphis Depay.

Le match se dirigeait vers une victoire du Barça ; mais c’était sans compter sur un dernier éclair de l’ailier de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez.

Ainsi, le natif de Sarcelles a réussi à transformer le penalty obtenu par son coéquipier, Erling Haaland, portant le score de la rencontre à 3-3. Le match s’est soldé sur ce dernier résultat.

Riyad Mahrez, premier tireur de penalty à Manchester City ?

Après sa non-titularisation lors de la précédente journée du championnat anglais contre le club de Newcastle, Riyad Mahrez a retrouvé du temps de jeu lors de ce match caritatif avec son club.

Malgré la présence de plusieurs titulaires des Cityzens sur le terrain, la sentence a été effectuée par le joueur de l’équipe d’Algérie. C’est ce que pourrait confirmer la position de Mahrez dans la hiérarchie des tireurs de penalty du club mancunien.

Le club de Manchester City revient en compétition officielle dès le week-end prochain, samedi à 15:00, pour affronter le club londonien de Cristal Palace.