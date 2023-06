Amical Algérie – Tunisie : le stade d’Annaba vandalisé après le match

Si le public annabi a créé une grande ambiance lors du match amical Algérie-Tunisie, de pseudos supporters ont vandalisé le stade 19 mai 1956. La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Annaba a publié des photos choquantes.

La sélection nationale a retrouvé le stade 19 mai 1956 à l’occasion du match amical face à la Tunisie (1-1). Et ce, après une très longue absence qui aura duré 12 ans. Son dernier match à « Bône » remonte au mars 2011, à l’occasion du derby maghrébin Algérie-Maroc (1-0).

Le moins que l’on puisse dire, est que les supporters annabis ont répondu présents. Plus de 60 000 fans (hommes, femmes, enfants) ont pris place dans les travées du stade. Plein à craquer plusieurs heures avant le match, le stade bônois a donné raison à Djamel Belmadi qui avait appelé de ses vœux à ce que les Verts rejouent à Annaba.

Mais cela n’a pas empêché de pseudos supporters de commettre un acte lâche. En effet, ils ont vandalisé le stade mythique de l’est algérien. Et pourtant, ce dernier a été réhabilité il y a quelques mois seulement.

Le stade 19 mai 1956 vandalisé, la DJS d’Annaba dénonce

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Annaba a publié des photos choquantes sur sa page facebook officielle. En effet, on voit des sanitaires saccagés et des appareils arrachés de leur place.

« De réelles photos désolantes du stade 19 mai 1956 d’Annaba après le match amical Algérie-Tunisie. De pseudos supporters ont commis un acte condamnable et irresponsable. Ils ont saccagé les sanitaires et les portes électroniques et volé les robinets ». Déplore la DJS d’Annaba.

Et d’ajouter : « Cela prouve que notre problème consiste au vandalisme de certaines personnes. C’est malheureux, car les hautes autorités du pays dépensent de grandes sommes d’argent du trésor au profit des jeunes, mais certains détruisent tout ce qui est beau ».