Amical Algérie – Tunisie : Belmadi et Abdi reviennent sur leur altercation (vidéo)

L’un des faits de match entre l’Algérie et la Tunisie, joué en amical à Annaba, est l’altercation qui a eu lieu entre le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, et le joueur tunisien, Ali Abdi.

En effet, suite à une sortie de jeu, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est précipité pour récupérer le ballon à fin de le remettre rapidement sur le terrain. Un geste qui n’a pas plu au latéral tunisien, Ali Abdi.



Ainsi, le joueur du Stade Malherbe de Caen s’est précipité, à son tour, pour récupérer le ballon, provoquant une séquence qui a entravé le derby entre les deux voisins.



Invité pour expliquer ce qui s’est passé lors de la première période, le joueur tunisien, Ali Abdi, a dit, « On aime le sélectionneur Belmadi. Mais, ce qui s’est passé est une honte. C’est honteux de la part d’un sélectionneur. Il m’a insulté », dit-il au micro de la télévision publique algérienne avant d’être interrompu par le journaliste algérien qui a jugé que ces propos ne devraient pas avoir lieu en l’absence de l’autre concerné, Djamel Belmadi.

Amical Algérie — Tunisie : serein, Belmadi calme le jeu

Très attendu pour s’exprimer sur ce fait du match, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, est revenu sur son altercation avec le joueur tunisien, Ali Abdi.

En effet, le chef du bord technique des Verts a tenu à s’excuser auprès des présents pour ce qui s’est déroulé, « Je tiens à m’excuser de cette réaction. Je suis allé chercher le ballon et le joueur voulait me ralentir. Je suis le voir par la suite et il n’y a pas de mal. Ce sont des choses qui arrivent lors d’un derby », dit le coach Belmadi. Ainsi, l’entraîneur algérien champion d’Afrique en 2019 a coupé court en évitant d’en faire toute une polémique.