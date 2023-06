Amical Algérie – Tunisie, avenir des anciens, prestation des nouveaux… Belmadi se livre

Le sélectionneur national Djamel Belmadi s’est exprimé devant les médias à l’arrivée des Verts à la ville d’Annaba. Il parle notamment du match amical face à la Tunisie, l’avenir des anciens joueurs ainsi que la prestation des joueurs lors du match face à l’Ouganda.

Après avoir accompli le boulot à Douala face à l’Ouganda, en s’imposant brillamment sur le score de deux buts à un, les Verts ont regagné le pays aujourd’hui. C’est en début de matinée qu’ils se sont atterris à la ville d’Annaba. Ils devront se projeter maintenant sur le match amical face à la Tunisie, qui aura lieu demain au stade 19 mai 1956 à partir de 20h.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a accordé une déclaration aux médias à l’arrivée des Verts à « Bône ». « On va affronter une équipe mondialiste et 3e au classement africain. Ce sera sans doute un test riche en enseignements. Les matchs Algérie-Tunisie se caractérisent toujours par un grand enjeu, même en amical. Avec la présence du public annabi, j’espère qu’on va assister à un très beau match. Même s’il revêt un cachet amical, on fera tout pour le remporter ». Dira-t-il d’emblée.

Belmadi évoque l’avenir des anciens en sélection et évalue la prestation des nouveaux

Le driver des Verts a été interrogé à propos de l’avenir de certains anciens joueurs en sélection. On cite, entre autres, Sofiane Feghouli, Djamel Benlamri et Adlène Guedioura.

« Les joueurs que vous venez de citer ont beaucoup donné à la sélection nationale. Si on avait remporté la CAN-2019 en Egypte, c’est grâce à eux. Ils ont écrit l’histoire en remportant une CAN en dehors de l’Algérie. Ils sont toujours sélectionnables tant qu’ils n’ont pas encore annoncé leur retraite internationale ». Révèle-t-il.

⚽A LIRE AUSSI : Ouganda 1 – Algérie 2 : les nouveaux gagnent des points

Lors du match face à l’Ouganda, Belmadi a aligné plusieurs nouveaux joueurs. Les Belaid, Loucif, Abdelli ou encore Aouar ont gagné des points. « Il est temps d’injecter du sang neuf en sélection car c’est un nouveau cycle. C’est vrai qu’il y a de jeunes joueurs de qualités, mais il va falloir leur donner du temps car ce n’est pas facile de s’imposer, notamment lorsqu’on joue en Afrique ». Dira le sélectionneur national.