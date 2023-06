Amical Algérie – Tunisie (1-1) : les Verts laissent le public sur sa faim

L’ultime rencontre de l’équipe d’Algérie pour cette saison s’est achevée sur le score nul de 1-1. À l’occasion de la réception de l’équipe de la Tunisie en amical au stade d’Annaba, la sélection algérienne de football a été décrochée à domicile.

En effet, peinant à trouver leurs repères lors des premières minutes de la rencontre, les Fennecs ont été surpris par un but tunisien dès la 13ᵉ minute, signé Montassar Talbi. Un but qui a obligé les hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, à passer à la vitesse supérieure pour revenir dans le match.

Amical Algérie — Tunisie : les Verts pouvaient gagner !

Enchaînant les attaques après le but tunisien, les Fennecs ont bénéficié d’un penalty avant la fin de la première période de la rencontre. Le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, a réussi dans cet exercice en transformant le penalty accordé.



De retour sur la pelouse après la pause, le coach Belmadi a effectué des changements pour tenter de devancer les Tunisiens au tableau d’affichage.

Baghded Bounedjah et Houssem Aouar ont fait leur entrée en jeu avant l’heure du jeu. Or, les Verts manquaient de finesse face au but tunisien.

Ainsi, Mahrez et Chaïbi ont passé non loin de donner l’avantage à l’Algérie. Finalement, ne reuississant pas de trouver la faille dans le bloc bas des Tunisiens, cette rencontre amicale s’est soldée sur un score de parité qui a laissé le public de Bône sur sa faim.