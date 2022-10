Amical Algérie – Suède : la France refuse d’accueillir le match

La sélection nationale devrait affronter en amical la Suède lors du prochain stage en mois de novembre. Seulement, le match n’aura pas lieu en France. Il devrait finalement se jouer à la capitale suédoise Stockholm.

Lors du prochain stage du mois de novembre, la sélection nationale disputera au moins deux matchs amicaux. En plus d’une sélection africaine, elle devrait affronter la Suède. Les négociations entre la FAF et son homologue de la FSF sont en bonne voie. Un adversaire d’un gros calibre qui sera sans doute un test révélateur pour la bande à Djamel Belmadi.

Prévu au stade Vélodrome de Marseille puis au stade Océance Terrain du Havre, le match amical n’aura finalement pas lieu en France. En effet, les autorités françaises ont refusé de l’accueillir, a-t-on appris de notre confrère de Canal Algérie, Said Fellak.

Si une telle décision a été prise par les autorités françaises, ce serait, apparemment, pour des raisons purement sécuritaires. Mauvaise nouvelle pour la communauté algérienne en France qui devait attendre le rendez-vous avec impatience.

Algérie – Suède, finalement à Stockholm ?

Selon toujours la même source, le match amical Algérie-Suède devrait finalement se jouer à Stockholm. Une information rapportée également par le quotidien spécialisé en sport « El-Mouhtarif ».

Ainsi, les Verts devraient se rendre à la capitale suédoise le mois de novembre pour aller défier en amical les « Blagult ».

Il est à rappeler que Djamel Belmadi voudrait deux ou trois matchs amicaux lors du prochain regroupement en mois de novembre. En plus de la Suède, les coéquipiers de Mahrez devraient également affronter une sélection africaine. On parle du Mali et de l’Afrique du Sud. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a rien de concret. En attendant que la FAF donne plus de détails sur ce sujet dans des jours à venir.