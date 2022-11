Amical Algérie – Suède : Belmadi livre son analyse

La sélection nationale s’est inclinée, en amical, face à la Suède hier soir à l’Eleda Stadium de Malmö. Elle pouvait espérer mieux, n’était l’expulsion de Ramy Bensebaini. Djamel Belmadi livre son analyse à propos du match.

Et pourtant, les Verts ont bien entamé le match. Ils ont osé vers l’avant et se sont même procuré quelques occasions. Mais l’expulsion de Ramy Bensebaini à la 34e minute était le tournant du match. Profitant de leur supériorité numérique, les Blagult ouvre le score avant de regagner les vestiaires. En deuxième mi-temps, ils ont pu doubler la mise et remporter ainsi le match sur le score de deux buts à zéro.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi livre son analyse. « On a affronté ne équipe européenne de qualités. Des erreurs à ce niveau là ça se paient cash… l’expulsion de Bensebaini était le tournant du match. Un joueur de moins face à une très bonne équipe comme la Suède devient compliqué. Cela chamboule toute la planification et le plan du coach. C’est aussi très compliqué de faire des fautes individuelles et techniques à ce niveau ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Je regrette de ne pas pouvoir jouer ce match, qu’on l’avait pourtant bien préparé, avec toutes nos forces. On Avait vraiment envie de rivaliser avec ce genre d’adversaires. C’est vraiment d’amer de perdre d’une telle manière ». Regrette-t-il.

« Ait-Nouri, un profil intéressant »

Par ailleurs, Belmadi revient sur l’arrivée imminente de Rayane Ait-Nouri. Comme tout le monde le sait, le latéral gauche de Wolverhampton a changé sa nationalité sportive. Il pourrait célébrer sa première convocation chez les Verts lors du prochain stage en mois de mars.

« Ait-Nouri est un latéral très offensif qui vous apporte des situations, tout comme Atal. Son profil est vraiment très intéressant. Il fait parti des éléments en nette progression ». Dira le sélectionneur national.

Ainsi, on s’attend à ce qu’Ait-Nouri soit un sérieux concurrent à Ramy Bensebaini pour une place de titulaire sur le flanc gauche.