Amical Algérie – Suède : à la veille du match, Belmadi fait le point

Après son match amical avec le Mali à Oran, l’équipe nationale s’apprête à affronter son homologue suédoise demain, samedi 19 novembre 2022, à Malmö. À cette occasion, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a affirmé que la rencontre face aux Vikings est « un test révélateur pour les Verts », notamment suite au nul concédé mercredi soir face aux Aigles.

Dans une déclaration accordée à la presse ce vendredi 18 novembre, peu de temps avant le départ de la délégation nationale pour Malmö au sud de la Suède, Djamel Belmadi s’est exprimé au sujet de la prochaine rencontre des Verts en amicale face à l’équipe suédoise, prévue demain.

À cet effet, le sélectionneur national a expliqué que ce match en amical face à la Suède constitue « un très bon test pour les Verts ». De plus, il n’a pas manqué de souligner le fait que « la sélection suédoise comptait d’excellents joueurs, évoluant dans les meilleurs clubs européens », et qu’ « elle se caractérisait par sa discipline et son organisation, avec de la qualité et du talent individuel ».

« Je n’ai pas d’appréhension particulière, mais plutôt une forme de curiosité pour savoir comment on va se comporter devant ce genre d’adversaires », a déclaré Djamel Belmadi, rajoutant que l’équipe d’Algérie « tirera certainement des enseignements contre cet adversaire ».

En outre, l’entraîneur des Verts a évoqué l’échec de la sélection nationale mercredi dernier en amical face au Mali. En effet, lors de cette rencontre face aux Aigles au stade Miloud-Hadefi d’Oran, les Fennecs de Djamel Belmadi ont livré un match nul (1-1).

« Nous aurions aimé gagner face au Mali pour faire plaisir à nos supporters, malheureusement ça n’a pas été le cas. Nous allons aborder le match de la Suède avec l’intention de rectifier le tir et viser la victoire à Malmö », a encore assuré le sélectionneur national.

Match amical Algérie – Suède : qui sera absent lors de cette rencontre ?

Par ailleurs, Djamel Belmadi a dévoilé les noms des joueurs qui seront absents lors de cette rencontre face à la Suède. En effet, l’effectif de la sélection nationale est de nouveau amoindri par l’absence de plusieurs éléments.

D’après le sélectionneur national, il s’agit de Houcine Benayada, qui souffre d’une blessure suite à laquelle il a rejoint son club pour poursuivre les soins, mais aussi d’Anthony Mandrea et de Yanis Hammache, libérés pour leurs clubs respectifs conformément à une circulaire de la FIFA. Djamel Belmadi a aussi fait part de la disponibilité de Saïd Benrahma, et ce, malgré la douleur qu’il a ressentie.

Pour rappel, samedi dernier, la Fédération algérienne de football (FAF) avait dévoilé la liste des 23 joueurs qu’avait convoqués Djamel Belmadi pour discuter ces deux rencontres en amical (face au Mali et à la Suède). Pour les attaquants, le sélectionneur national avait convoqué Mahrez, Belaili, Ounas, Benrahma, Aribi, Amoura et Slimani.

Dans la partie milieu terrain, on retrouvait Zerrouki, Bennacer, Zorgane, Bentaleb et Boudaoui. Alors que pour la défense, il avait fait appel à Mandi, Bensebaini, Hamache, Tougai, Touba, Atal, Leris et Benayada. Quant aux Gardiens de but, on retrouvait M’bolhi, Mandrea, Oukidja et Zeghba.

Quelles chaînes diffuseront l’amical Algérie – Suède ?

Ainsi, demain soir, la sélection nationale défiera, en amical, l’équipe de Suède dans le cadre du programme de la fenêtre internationale décidée par la FIFA en ce mois de novembre. La rencontre qui opposera les Fennecs aux Vikings aura lieu ce samedi, 19 novembre 2022, à l’Eleda Stadium à Malmö, sur le sol suédois. D’ailleurs, les fidèles supporters des Verts pourront suivre le match en direct à partir de 20h30 sur la chaîne nationale ENTV.