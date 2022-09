Amical Algérie – Nigéria : où voir le match ?

La sélection nationale d’Algérie défiera ce soir, en amical, le Nigéria. Elle vise une cinquième victoire de rang. Ce sera un match amical, mais aux allures d’un match officiel puisque l’adversaire s’agit d’une grande nation africaine de football.

Quatre jours après avoir affronté la Guinée, en s’imposant difficilement par la plus petite des marges, la sélection nationale disputera ce soir son deuxième match amical lors du stage du mois de septembre qui l’opposera au Nigéria. Ce sera un match amical de préparation, certes, mais qui revêt un cachet important. En effet, la bande à Djamel Belmadi vise une cinquième victoire de rang depuis la désillusion du mois de mars passé.

Après une prestation loin des attentes vendredi passé face au « Syli National », où on ne retient que la victoire, les Verts devront vaincre et convaincre ce soir face aux « Super Eagles ». Une nouvelle victoire sera très importante sur le plan psychologique de Bennacer et consorts en vue des prochaines échéances.

Le match diffusé en direct sur TV6 et Canal Algérie

Il faut dire que le match amical de ce soir face au Nigéria sera aux allures d’un match officiel. La raison est simple, il s’agit de l’une des grandes nations africaine de football.

Le match a suscité un grand engouement de la part des supporters algériens. Et pour preuve, les billets se sont épuisés dans un temps record. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer au stade Miloud Hadefi, pourront suivre le match à partir du petit écran. En effet, il sera retransmis en direct sur les deux chaines nationales, TV6 et Canal Algérie, à partir de 20h.

Concernant l’historique des matchs Algérie-Nigéria, les deux nations vont se rencontrer pour la 21e fois, avec une domination des « Fennecs » de 8 victoires contre 7 pour les « Super Eagles ». Les deux nations se sont déjà affrontés à Oran il y a 17 ans. Un match dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006 qui s’était soldé sur un score sans appel de 5 à 2 en faveur du Nigéria. Une victoire ce soir sera aussi très importante pour l’historique.