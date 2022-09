Amical Algérie – Guinée : les Verts enchaînent une 4e victoire de rang

Au bout d’un match âpre, l’équipe d’Algérie s’est offert, difficilement, la victoire contre l’équipe de la Guinée sur la plus petite des marges, 1-0.

En effet, le premier match de la fenêtre FIFA du mois de septembre a été un test ardu pour les hommes du sélectionneur national, Djamel Belmadi. Ainsi, le chef du bord technique des Verts a joué la carte du sang neuf dans son 11 titulaire contre l’équipe guinéenne en concoctant une équipe largement remaniée.

Un choix qui a permis au public du stade olympique d’Oran, Miloud Hadefi, de scruter, de près, les performances de nombreux joueurs qui ont été, jusqu’alors, relégués au second plan avec les Fennecs.

Face à une équipe compacte caractérisée par un engagement physique intense, le défenseur central de l’équipe d’Algérie, Abdelkader Bedrane, a été le premier à en payer les frais.

Sorti sur blessure après son intervention dès les minutes qui ont suivi le coup d’envoi de la rencontre, Bedrane a été remplacé par le défenseur Aissa Mandi.

Le trio offensif algérien – composé des deux joueurs de l’OGC Nice, Andy Delort et Bilal Brahimi et de l’ailier du LOSC, Adem Ounas – n’a pas pris l’ascendant sur les défenseurs de l’équipe du sélectionneur guinéen, Kaba Diawara malgré quelques fulgurances dans le jeu. La première période s’est soldé sur le score vierge de 0-0.

Au retour des vestiaires, Belmadi a effectué son second changement en lançant l’ailier du Stade Brestois, Youcef Belaïli. Ce dernier a permis à l’équipe d’Algérie d’avoir davantage le contrôle du ballon. Néanmoins, la dangerosité sur le but adverse manquait toujours.

De son côté, l’équipe guinéenne s’est créé quelques occasions dont l’attaquant du club allemand de Stuttgart, Sehrou Guirassy fut l’auteur. À mesure que le match s’avançait, et le rythme baissait, Belmadi a enchaîné les changements ; Islam Slimani et Riyad Mahrez ont fait leur entrée en jeu.

Plus offensif et entreprenant, les Verts ont réussi à débloquer le score de la rencontre à la 79e minute.



En effet, suite à une percussion conduite par Riyad Mahrez, Slimani a inscrit le but « salvateur » qui a fait éviter le match nul pour la première de l’équipe d’Algérie sur la pelouse du stade olympique d’Oran.



Le sifflet final de l’arbitre mauritanien a délivré la lisse du public algérien. Une 4e victoire de rang pour les coéquipiers du capitaine, Ramy Bensebaini.

La réaction de Djamel Belmadi

Malgré les difficultés rencontrées lors du match amical d’Oran face à l’équipe de la Guinée, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, s’est montré convaincu des performances de ses poulains.

En effet, questionné sur le résultat obtenu, Belmadi a dit, « important pour nous était de voir les prestations des nouveaux joueurs et d’essayer de créer des nouveaux automatismes. » explique-t-il au micro de la chaîne nationale après le sifflet final de l’amical contre la Guinée.

Des automatismes, les joueurs algériens ont n’en manqué, or, Belmadi capitalise sur cette victoire et indique que « les nouveaux joueurs doivent être munis de la culture de la gagne. On a souffert face à une bonne équipe et on a su prendre l’avantage. » ajoute-t-il.

Concluant son intervention, Belmadi a tenu à saluer quelques joueurs, Nabil Bentaleb en l’occurrence, et a montré le chemin que l’équipe d’Algérie doit suivre, « nous continuerons à travailler pour améliorer nos performances.

Le match du Nigéria sera un autre test avec un goût de revanche. » finit-il par dire. Le prochain match des Verts sera contre l’équipe des Eagles, mardi prochain.