Amical Algérie – Guinée : la composition des Verts dévoilée

Pour la première manche du stage de la sélection algérienne de football, un match amical contre l’équipe de la Guinée est prévue pour ce soir.

De retour en terres algériennes, l’équipe nationale d’Algérie accueillera son adversaire sur la pelouse du stade olympique d’Oran.

Ainsi, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a concocté un 11 titulaire largement remanié pour mettre en application les automatismes préparés durant la première phase du stage de septembre.

Le 11 type de Belmadi contre la Guinée

Pour ce premier match de la fenêtre internationale, le gardien, Mustapha Zeghba, sera le portier des Verts.

La défense algérienne sera composée de Ramy Bensebaini, Abdelkader Bedrane, Mohamed Tougai et Hocine Benayada.

L’entre jeu de l’équipe d’Algérie sera animée par Nabil Bentaleb, Ismail Bennacer et Sofiane Bendebka.

En ligne d’attaque de l’équipe d’Algérie, Belmadi a aligné Andy Delort au côté de Bilal Brahimi et d’Adem Ounas.

À noter que Ramy Bensebaini sera le capitaine de l’équipe d’Algérie pour cette rencontre amicale contre l’équipe de la Guinée.



Historique des rencontres de l’équipe d’Algérie contre la Guinée

Si la dernière rencontre contre l’équipe de la Guinée a été une réussite totale pour les coéquipiers de Riyad Mahrez, les matchs de la sélection algérienne contre la Guinée n’ont pas été toujours abordables pour les Fennecs.

Ainsi, lors de 9 matchs officiels disputés face à la Guinée, l’Algérie n’a pu remporter que 3 victoires. Avec 4 matchs gagnés au fil des confrontations officielles, l’équipe de la Guinée a la main haute sur l’Algérie. Cette dernière a inscrit 12 buts et en a encaissé 15 contre l’adversaire de ce 23 septembre.

On peut noter la large victoire des Guinéens en 1972 sur le score de 5-1 pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde 1974. En amical, l’Algérie et la Guinée se sont affrontés à 6 reprises. Chacune des sélections a remporté 2 victoires et le match nul a été enregistré lors de deux matchs.

Pour le match de ce soir, l’équipe de Belmadi tentera de prendre l’avantage sur les Guinéens. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné dès 20h.