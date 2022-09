Amical Algérie – Guinée : Belmadi revient sur la prestation des Verts

La soirée de la sélection algérienne de football, qui affrontait l’équipe de la Guinée pour le premier match amical de la fenêtre internationale de la saison, a été sauvée par un but qui, faisait défaut aux hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, pendant 79 minutes.

L’équipe d’Algérie a, encore une fois, comptait sur les services de son buteur historique, Islam Slimani. Le 41e but de l’attaquant du Stade Brestois a été l’unique but du match amical contre la Guinée malgré le maigre temps de jeu dont Slimani a bénéficié.

Ainsi, l’équipe algérienne s’est offert sa 4ᵉ victoire depuis la disillusion de Tchaker. Lors de la conférence de presse d’après match, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est revenu sur les performances de son équipe.

En effet, Belmadi a dévoilé les satisfactions du jour contre la Guinée. Pour commencer, Belmadi a encensé le portier, Mustapha Zeghba, « Zeghba est resté concentré durant tout le match malgré le peu de fois où il a été sollicité. » dit-il avant d’ajouter, « Zeghba a gagné des points et il pourrait être reconduit dans les cages de l’équipe d’Algérie pour les matchs à venir. » indique-t-il.

Dans le secteur défensif, Belmadi a signalé la bonne prestation du défenseur, Mohamed Tougai, « Tougai fait partie des satisfactions d’aujourd’hui. » explique-t-il. De retour en sélection algérienne, le milieu de terrain de l’équipe du SCO d’Angers, Nabil Bentaleb, a rassuré pour sa première avec l’équipe de Belmadi.

Dans ce sens, la performance de Bentaleb n’est pas passée inaperçue aux yeux du coach algérien, « Bentaleb a évolué dans son poste préférentiel. Certes, il a été utilisé plus haut dans le terrain en Allemagne, mais il a toujours aimé ce porte reculé qui est la sentinelle. Belle présentation pour ce match pour Bentaleb. » dit Djamel Belmadi lors de la conférence de presse d’après match à Oran.

L’attaque algérienne, un grand hic ?

Malgré les prestations de l’attaquant algérien, Islam Slimani, la ligne d’attaque de l’équipe d’Algérie semble de plus en plus en difficulté.

Se livrant sur les performances de son trident offensif, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a refusé de tirer la sonnette d’alarme quant aux prestations des 3 attaquants titulaires contre l’équipe de la Guinée, « on a joué contre un adversaire solide, l’efficacité a manqué à nos attaquants et le dernier geste n’était pas non plus à la hauteur. Néanmoins, il faut se rappeler que Delort, Ounas et Brahimi ont joué leur premier match ensemble. C’est l’une des raisons du manque des automatismes et de la relation technique entre ces joueurs. » explique-t-il à la presse algérienne.

Questionné sur la performance individuelle d’Andy Delort après son retour en sélection, Belmadi a répondu, « Delort avait une certaine nervosité. Cela a impacté sa prestation. En outre, il n’a pas été bien servi des fois. C’est le risque à prendre lorsqu’on teste des nouvelles choses en équipe nationale. » ajoute-t-il.

En effet, le cadre amical de la rencontre a permis au sélectionneur Belmadi de mettre en place un 11 type qui a été remanié. Ce remaniement avait pour but de donner davantage de temps de jeu aux joueurs qui n’ont pas eu l’habitude de participer conséquemment aux rencontres de l’équipe d’Algérie.

Le manque d’harmonie et le peu de circuit de jeu entre les Fennecs n’a pas été une surprise pour Djamel Belmadi. Vers la fin de l’amical contre la Guinée, les cadres de l’équipe d’Algérie ont porté leur coéquipier.

C’est ce que Belmadi a fait remarquer, « avec l’entrée en jeu des cadres, Belaïli, Mahrez et Slimani, on a repris le contrôle du match. » explique-t-il avant de saluer la performance de Slimani, « la finition de Slimani a été chirurgicale, il confirme son statut de buteur historique de l’équipe d’Algérie. » conclut-il.