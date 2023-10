Amical Algérie – Egypte : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

La sélection nationale algérienne affrontera ce soir, en amical, la sélection égyptienne. Un autre test révélateur pour la bande à Belmadi face à l’une des meilleures sélections du continent. Les supporters algériens pourront suivre le match en direct à partir du petit écran sur trois chaines en clair.

Les regards des supporters algériens seront braqués cet après-midi vers le stade Hazaa Ben-Zayed d’Al-Ain (Abu Dhabi) qui abritera le match amical opposant la sélection nationale algérienne à celle de l’Égypte. Ce sera un autre test révélateur pour la bande à Djamel Belmadi.

En effet, elle va se mesure face à l’une des meilleures sélections du continent ayant animé la finale de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce sera un très bon match de préparation en prévision de la prochaine CAN-2023 en Côte d’Ivoire. Après avoir battu le Sénégal à Dakar lors de la dernière date FIFA, la sélection national veut s’offrir un autre cador du continent. Un match qui revêt un cachet amical, certes, mais aux allures d’un match officiel.

Auréolés par la large victoire décrochée face au Cap-Vert jeudi passé, sur le score sans appel de cinq buts à un, le capitaine Mahrez et consorts vont aborder le big match de ce soir avec un moral gonflé à bloc. Ils visent une nouvelle victoire pour se rassurer en vue de la CAN-2023.

À quelle heure et sur quelles chaines regarder le match ?

Les supporters algériens vont sans doute suivre avec un très grand intérêt le match amical Algérie-Égypte. C’est aussi le cas pour les supporters des autres pays arabes puisqu’il s’agit d’un match qui va opposer deux sélections qui font partie des meilleures du monde arabe.

Ils pourront le voir à partir du petit écran. En effet, trois chaines assureront la retransmission. Il s’agit de la chaine nationale TV6, l’égyptienne On Time Sports et enfin l’Émiratie Abu Dhabi Sports 1. Trois chaines captées du satellite NilSat en clair et qui offrent une très belle qualité d’image en HD.

Concernant le coup d’envoi du match, il sera donné à 20h à Abu Dhabi, soit 17h heure algérienne.