Amical Algérie – Cap Vert (5-1) : les Verts montrent un visage rassurant

Le premier défi en amical pour la sélection algérienne de football fut une réussite totale. En effet, pour le premier match amical lors de la fenêtre internationale du mois d’octobre 2023, les Verts n’ont pas souffert pour obtenir la victoire face au Cap-Vert.

Forts d’un 11 type à vocation offensive, les Verts ont surclassé leur adversaire du jour en lui infligeant une défaite sur le score de 5-1.

Ainsi, l’attaquant du club helvétique du Saint-Gilloise, Mohamed Amine Amoura, a ouvert le bal algérien en inscrivant le premier but à la 12ᵉ minute de la rencontre.

Alors que le premier chapitre de la rencontre s’approchait de sa fin, les Verts ont doublé la mise grâce à Houssem Aouar.

Réunissant à marquer son premier but avec la sélection algérienne, le milieu de terrain algérien du club de la ville éternelle, AS Rome, a marqué le 3ᵉ but algérien après 2 minutes de son premier but. Cette belle première mi-temps, côté algérien, s’est soldée sur le score de 3-0.

Amical Algérie – Cap-Vert : les Fennecs régalent

Au retour des vestiaires, les coéquipiers du capitaine, Riyad Mahrez, ont encaissé un but sur la seule action des joueurs de l’équipe adverse.

Malgré cette réduction du score, les hommes du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, ont remis le pied sur le ballon et ont réussi à sécuriser leur victoire suite au 4ᵉ but, signé Ramiz Zerrouki sur une action collective initiée par le nouvel attaquant algérien, Amine Gouiri.

Enchaînant les attaques sur le but adverse, les Verts ont été récompensés par un 5ᵉ but, signé Islam Slimani. Le buteur historique de l’équipe d’Algérie a mis fin aux espoirs de l’équipe du Cap-Vert, a réussi à transmettre la sentence de penalty à la 89ᵉ minute.

Ainsi, la sélection algérienne est venue à bout de son adversaire et a rassuré son public en montrant un visage conquérant et de belles séquences de jeu. Mention spéciale pour l’attaquant Amine Amoura qui a été dans tous les coups de l’équipe de Belmadi ce soir au stade de Chahid Hemlaoui à Constantine.