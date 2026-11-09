Des Américains de Kansas City en Algérie dès ce lundi : plusieurs villes au programme de leur séjour

Dès ce lundi 9 novembre, l’Algérie ouvre ses portes à une délégation de citoyens venus de la ville américaine de Lawrence (Kansas). Un voyage placé sous le signe de la reconnaissance et du partage, initié pour remercier chaleureusement ces citoyens américains de leur accueil inoubliable réservé aux supporters algériens lors du Mondial 2026.

Lors du dernier Mondial, un véritable coup de foudre s’est produit entre l’Algérie et Lawrence, la ville américaine ayant servi de camp de base à l’équipe nationale.

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Tipasa première étape du séjour : Un projet de jumelage à l’ordre du jour

Marquée par des scènes saisissantes de complicité et de solidarité entre Algériens et riverains de Kansas City et Lawrence, cette édition restera immortalisée par ces magnifiques échanges humains.

En hommage à l’accueil mémorable réservé aux supporters algériens, le président Abdelmadjid Tebboune a instruit, en Conseil des ministres, la concrétisation d’un accord de jumelage entre Tipaza et Lawrence, tout en lançant une invitation officielle aux habitants de la ville américaine à découvrir l’Algérie.

Dès son atterrissage à l’aéroport international Houari-Boumediene, la délégation a été chaleureusement reçue par le conseiller du président de la République chargé de la Communication, Kamel Sidi Said, et le ministre des Sports, Walid Sadi, en présence d’un diplomate de l’ambassade américaine en Algérie.

La délégation américaine se compose de 42 citoyens, menée par Brad Finkeldei, maire de Lawrence, et Joshua Pope, maire d’Elkader — ville nommée en hommage à l’Émir Abdelkader. Figurent également parmi les personnalités invitées l’ancienne ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, le doyen de l’École de musique de l’Université du Kansas, Christopher Johnson, ainsi que Meghan Bardwell, inspectrice des services de police de Kansas City. Des étudiants de l’Université du Kansas et des représentants de la société civile font aussi partie du voyage.

Un programme de visite riche et varié

Dévoilé dimanche par l’APS, le programme fait la part belle au tourisme et à la culture à travers plusieurs étapes clés dans la wilaya de Tipasa. Ce séjour permettra également aux autorités locales et aux responsables de la ville de Lawrence d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

La délégation mettra ensuite le cap sur la capitale pour explorer les joyaux historiques et culturels d’Alger. Du mémorial de Riyad El Feth au Musée de l’Armée, en passant par le Jardin du Hamma, les Beaux-Arts et Djamâa El-Djazaïr, le parcours s’élargira jusqu’aux ruelles de la Casbah, joyau architectural emblématique de l’histoire algérienne.

Née dans l’effervescence de la Coupe du monde, l’amitié entre l’Algérie et la ville de Lawrence trouvera un prolongement naturel au Centre technique national de Sidi Moussa. Les visiteurs américains auront le privilège d’assister à une séance d’entraînement des Verts en plein stage de préparation et d’immortaliser ce moment lors d’une rencontre avec les joueurs.

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Coïncidant avec le lancement de la saison du tourisme saharien, le séjour s’achèvera en beauté à Ghardaïa. Cette étape incontournable offrira à la délégation une plongée unique dans l’histoire, la culture et l’architecture séculaire des ksours de la vallée du M’zab.

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