Changement de direction sans clignotant ? Tariki rappelle l’amende « très » salée qui vous attend

Changement de direction sans clignotant ? La Gendarmerie nationale vient de le rappeler avec fermeté aux automobilistes à travers sa page d’information « Tariki ».

Dans le collimateur des autorités : ces manœuvres brusques et non signalées qui polluent la circulation urbaine et routière, désormais lourdement sanctionnées par le nouveau code de la route.

Le message des gendarmes tient en une phrase : modifier sa trajectoire brusquement, sans prévenir les usagers qui suivent ou croisent, relève de l’infraction caractérisée. Le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 10 000 dinars.

Le clignotant, premier langage entre conducteurs sur la route

Actionner son clignotant au bon moment reste le geste le moins coûteux et le plus efficace pour prévenir une collision.

Les services de sécurité insistent sur ce point : ce signal lumineux informe les autres automobilistes, mais aussi les piétons, de l’intention du conducteur quelques secondes avant la manœuvre.

Cette anticipation change tout. Elle laisse aux véhicules situés derrière le temps d’adapter leur vitesse, et évite les freinages d’urgence en chaîne.

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La Gendarmerie nationale rappelle que la protection du conducteur lui-même passe par ce réflexe, tout autant que le respect de la sécurité d’autrui.

Dans les faits, nombre d’infractions constatées sur les axes urbains découlent de virages pris à l’improviste, sans la moindre signalisation. Les agents de contrôle y voient l’une des causes récurrentes des accrochages en ville comme sur les voies rapides.

Une amende de 10 000 dinars alignée sur les infractions les plus graves

Le tarif retenu n’a rien d’anodin dans l’échelle des sanctions routières algériennes. Ce même montant frappe d’autres comportements jugés dangereux par la réglementation, à l’image de l’arrêt sur le terre-plein central d’une autoroute, classé parmi les contraventions de quatrième classe.

Le législateur a donc placé l’absence de signalisation d’un changement de direction au niveau des manquements susceptibles de mettre directement en péril la vie d’autrui.

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Une logique assumée par les autorités, qui lient chaque sanction au degré de risque généré pour l’ensemble des usagers. D’autres gestes du quotidien tombent sous la même grille tarifaire.

Ouvrir sa portière sans vérifier la circulation expose ainsi conducteur comme passager à une pénalité identique, preuve que la banalité apparente d’un mouvement ne le rend pas moins dangereux.

Tariki multiplie les rappels destinés aux automobilistes algériens

La page « Tariki » s’est imposée comme le canal privilégié de la Gendarmerie nationale pour diffuser ses mises au point réglementaires.

Ses publications, souvent accompagnées de références précises aux articles de loi, balaient un large éventail de situations rencontrées sur le terrain.

À travers ces campagnes répétées, la sécurité routière en Algérie cherche avant tout à ancrer des automatismes. Le clignotant en fait partie, au même titre que la ceinture ou le rétroviseur, et son coût reste nul tant qu’il est utilisé.