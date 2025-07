Améliorer son anglais avant l’université : le ministère active sa plateforme pour les bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en ligne une plateforme dédiée à l’apprentissage intensif de l’anglais.

Destinée aux nouveaux bacheliers, cette initiative vise à renforcer leur niveau avant l’entrée à l’université. L’accès est immédiat et ouvert jusqu’au 25 septembre. Qui est concerné, comment ça fonctionne, que propose-t-elle ? Tour d’horizon.

Une plateforme lancée pour préparer les nouveaux étudiants

Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé, samedi 26 juillet, l’activation officielle d’une plateforme de cours d’anglais en ligne. Elle est destinée aux nouveaux bacheliers de la session 2025. Son objectif est de leur permettre d’atteindre le niveau B2. Désormais exigé dans plusieurs filières universitaires.

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie gouvernementale d’introduction progressive de l’anglais dans l’enseignement supérieur. Dans son communiqué, le ministère précise : « La plateforme de cours vidéo en ligne et de cours intensifs ouverts » Massive Open Online Courses » (MOOC) a été activée, ce jour, au profit des nouveaux bacheliers qui souhaitent améliorer leur niveau d’anglais ».

Apprendre l’anglais gratuitement : des cours en ligne, accessibles immédiatement

L’accès à la plateforme est entièrement numérique et individuel. Chaque bachelier peut se connecter à l’adresse suivante :https://apps.dual-mesrs.dz/authn/login?next=%2F, en utilisant les identifiants personnels figurant sur son relevé de notes (numéro d’inscription et mot de passe).

De plus, le contenu pédagogique comprend une formation riche, avec des exercices et des cours intensifs ouverts en ligne (MOOC). L’approche vise un apprentissage progressif pour atteindre le niveau B2. Ce dernier correspond à un utilisateur indépendant, capable de comprendre des textes et d’interagir avec aisance dans un contexte académique.

Nouveauté pour les lauréats du BAC 2025 : une opération ouverte jusqu’au 25 septembre

Les futurs étudiants disposent de près de deux mois pour suivre cette formation gratuite. Le ministère indique que l’opération restera active jusqu’au 25 septembre. Cette période coïncide avec la phase préparatoire à l’entrée en première année universitaire.

Par ailleurs, le ministère inclut tous les nouveaux bacheliers sans fixer de quota. Ainsi, il inclut tous les nouveaux bacheliers, quelle que soit la filière qu’ils envisagent. La plateforme peut donc aussi bien profiter aux étudiants orientés vers les sciences, les lettres ou les filières techniques.

Une mesure alignée sur les réformes en cours

Depuis 2022, l’anglais occupe une place croissante dans les réformes de l’enseignement supérieur algérien. Plusieurs facultés ont déjà adopté l’anglais comme langue d’enseignement. Notamment en médecine, sciences et technologies. En outre, l’introduction d’un niveau minimum en anglais pour les nouveaux étudiants répond à cette transformation.

Ainsi, avec cette plateforme, le ministère souhaite combler les écarts de niveau et faciliter la transition vers un environnement universitaire partiellement anglophone. De plus, cette mesure vient également répondre à une demande croissante d’outils numériques de soutien linguistique.