Amélioration du service public au menu de la réunion du Gouvernement du 3 avril

Hier, le mercredi 3 avril 2024, le Premier Ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une réunion du Gouvernement, abordant divers dossiers cruciaux.

En effet, selon le communiqué officiel, le Gouvernement a étudié un projet de loi visant à améliorer l’état civil, aligné sur les directives présidentielles. L’objectif est de rendre les services publics plus efficaces pour les citoyens, y compris à l’étranger, en renforçant le cadre réglementaire de la numérisation de l’état civil.

La réunion a mis en lumière l’engagement du gouvernement à améliorer les services publics, en répondant aux besoins des citoyens et en modernisant les infrastructures et les processus administratifs.

De plus, le Gouvernement a pris connaissance des avancées concernant la numérisation de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les progrès réalisés dans la gestion des établissements universitaires ainsi que la modernisation des services pour les étudiants ont été examinés, dans l’optique d’améliorer leurs conditions de vie et de rationaliser les dépenses publiques.

La modernisation de l’enseignement supérieur est l’une des priorités, avec des efforts visant à rendre l’éducation plus accessible et à améliorer la qualité de l’enseignement et des services pour les étudiants.

Situation financière des Start-ups : un Soutien en évolution

Par ailleurs, une autre communication portait sur le financement des start-ups, et a révélé une progression qualitative du nombre de start-ups et d’incubateurs labellisés.

Dans ce contexte, le bilan d’activité du Fonds algérien des start-ups depuis sa création en 2020 a été passé en revue. Avec la discussion des perspectives pour renforcer et développer le système de financement et d’accompagnement des investissements dans le domaine de l’innovation.

Pour conclure, le soutien aux start-ups et à l’innovation est une stratégie clé pour stimuler la croissance économique et créer des opportunités d’emploi pour les jeunes entrepreneurs.